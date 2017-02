Orbán Viktor: "Falusi ember vagyok"

Forrás: mno.hu

Beszédében kiemelte: "azon a pályán kell maradni, ahol vagyunk", 2017-2020 között meg kell védeni azt a lehetőséget, hogy a magyar gazdaság bővülése a 3-5 százalékos sávban legyen. Végre kell hajtani egy versenyképességi fordulatot, és 2020 után az 5 százalék fölötti növekedési tartományt kell elérni - hangoztatta a kormányfő. Ehhez meg kell védeni a gazdaságot a fenyegető veszélyektől, amelyek például az adórendszert és a munkahelyteremtő támogatásokat érik Brüsszel részéről.A magyar gazdaságról a miniszterelnök azt mondta: "a helyzet ugyan biztató, de el lehet rontani, ezért folyamatosan dolgozni kell". A "közepesen fejlett ország csapda helyzetéről" szólva úgy fogalmazott: ha csak annyit fogunk tenni, miképp az elmúlt hat évben tettük, akkor nem fogunk versenyképességi fordulatot elérni. Orbán hozzátette: hogy a helyzet biztató is maradjon, annál többre van szükség, mint amit eddig elértünk.A miniszterelnök szerint nagy dolgok nélkül ebben a "közepesen fejlett ország" helyzetében fogunk maradni. A kormányfő a Belgrád-Budapest vasútvonal tervét, a Paks II. bővítést hozta példaként a nagy dolgokra, emlékeztetve arra, hogy nem hiába támadja Brüsszel ezeket a projekteket. Hozzátette: újabb és újabb nagy dolgokon kell törnie a gazdaságnak a fejét."Minden munka jobb, mint amikor nincsen munka" - közölte Orbán felhívva a figyelmet arra, hogy a kormány kitart a teljes foglalkoztatás politikája mellett. Mint mondta: "falusi ember vagyok, vidéken sokszor láttam: ahol dolgoztak, oda be lehetett nézni a portára, ahol meg nem, oda nem lehetett benézni".A kamara és a kormány 2010-es és 2014-es közös megállapodására is emlékeztetett a miniszterelnök, mint mondta, betartották amit vállaltak. Ezek egyikeként említette meg a munkaalapú gazdaságot, ezzel egyértelműen kizárta Orbán Viktor az alapjövedelem lehetőségét. "Ha ezt megvalósítanánk, bezárhatnánk a boltot. Ha az érdem alapú gazdaság megszűnik Magyarországon, akkor mindenki mehet amerre lát, ezekkel szemben meg kell védenünk magunkat" - közölte a kormányfő.A keleti nyitás politikájáról szólva Orbán Viktor elmondta, az uniós csatlakozás óta "nyugati búra alatt ültünk", vagyis jobbára nyugatra exportáltunk, de a világ változott, az irány más lett - hívta fel a figyelmet a kormányfő, hangsúlyozva, hogy azt szeretnék, hogy az export egyharmada kelet felé irányuljon."Miközben versenyképesek akarunk lenni, nagyon fontos, hogy Magyarországot is felértékeljük" - fogalmazott Orbán. A miniszterelnök szerint ennek érdekében az etnikai homogenitást meg kell őrizni, mivel a túl nagy keveredés bajjal jár. Hozzátette: fontos a kulturális egyszínűség is, a párhuzamos társadalmak problémájának nem tennék ki Magyarországot. Fontosnak tartjuk a kulturális egyszínűséget is, folytatta, ami "egy sávon belüli sokszínűséget jelent".Orbán úgy véli, az ország felértékeléséhez tartozik az is, hogy minden munkát magyar munkavállalók látnak el. A kormányfő szerint a nagyság iránti vágy is értékessé teszi az országot, ezért ért fel egy "bordatöréssel" az olimpiai pályázat visszavonása.Az is értékessé teszi a miniszter szavai szerint az országot, hogy olyan hely vagyunk, ahol a korszerű iparvállalatok egy helyen mindent megtalálnak: beszállítókat, munkavállalókat, technológiát.