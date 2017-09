Orbán Viktor ismét Erdélybe utazik

Röhej a köbön, Gyurcsány nem mehet be a kultúrba

Forrás: MTI

A kormányfő varsói látogatását a lengyelekkel szembeni kettős mérce elleni kiállással indokolta, a vietnami és szingapúri utat pedig azzal, hogy a magyar vállalkozásoknak piacot szerezzen.A macedón testvérpártnál, a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártjánál (VMRO-DPMNE) tett miniszterelnöki látogatást pedig úgy kommentálta: Magyarország számára kulcsfontosságú, hogy olyan politika érvényesüljön az országban, amely a balkáni migrációs útvonal zárva tartása mellett áll.Lázár János kitért arra is, hogy Orbán Viktor a hétvégén Erdélybe látogat, ahol jó esély látszik arra, hogy korrekt megállapodás szülessen a marosvásárhelyi katolikus iskola helyzetéről.Szólt arról is, hogy jó viszonyra törekednek Ukrajnával is, ugyanakkor nem tudják elfogadni, hogy az új oktatási törvény visszavegyen a kárpátaljai magyarság fontos nemzetiségi alapjogaiból. Ez összeurópai ügy - hangoztatta.