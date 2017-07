Orbán Viktor leleplezte a nagy Soros-terv titkát

Forrás: MTI-Sztárklikk

Orbán Viktor büszkén mondta, hogy a multiktól vette el azt a pénzt, amelyet a magyar családoknak ad oda.Hangsúlyozta, hogy míg a szocialista kormányok idején a nagytőkések külföldiek voltak, ma egyebek között a bankok, a média többsége is magyar kézben van.A miniszterelnök kiemelte, hogy a szocialista kormányok idején alig több mint egymillió, ma már több mint négymillió ember fizet adót Magyarországon, ami az állam pénzügyi stabilitását eredményezi.Kitért a demográfiai kérdésre is. Szerint ez Magyarország achilleszsarka, és ebben fejlődnie kell az országnak, mert ahogy fogalmazott: csak az a nép maradhat fent, amely képes fenntartani magát.Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarországon, hála a határvédelemnek, nincs terrorveszély, Európa más országival ellentétben.A miniszterelnök a migrációról szólva azt is megismételte, az elmúlt évek, évtizedek azt mutatják, hogy a migránsokat nem lehet sikeresen integrálni Európában, kultúrájuk és szellemiségük ugyanis szemben áll az európai értékrenddel. Orbán Viktor az elmúlt egy év legjelentősebb eseményének a visegrádi négyek megerősödését nevezte beszédében.A kormányfő rámutatott, az emberek véleményével szemben Brüsszelben kialakult egy szövetség, amelyben a brüsszeli bürokrácia elitje és a Soros-birodalom vesz részt.Hozzátette, létezik egy Soros-terv, ami négy pontból áll, eszerint évente be kell hozni egymillió migránst az unióba, mindenkinek kell adni 4,5 millió forint értékű eurót, a bevándorlókat szét kell osztani az unió országai között és fel kell állítani egy európai bevándorolási ügynökséget.A miniszterelnök úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa élni tudjon, és az európaiké maradjon, vissza kell nyernie szuverenitását a Soros-birodalommal szemben és ezután meg kell reformálni az uniót.