Orbán Viktor milliárdos dáridója

Forrás: Népszava

Mesterházy Attila és Legény Zsolt MSZP-s képviselők 60 írásbeli kérdést tettek fel a minisztériumoknak a saját működésükre, szerződéseikre, tanácsadóikra, s egyéb politikai kinevezettjeikre vonatkozóan - írja a Népszava. A minisztereket megsorozó kérdéscsomag nyomán egyértelművé vált, hogy hiába minden ígéret, hiába a bürokráciacsökkentés: 2017-ben is megdőlt Orbán Viktor 2010-es ígérete, mely szerint "az új rendszerbe sem a rangkórság, sem kormányzati dáridó nem fér bele", azaz az állam először saját magán spórol. A valósában a Fidesz-kabinetek jóval túlnőttek elődjeiken.Jelenleg a kormányfőn túl 10 minisztériumban 11 miniszter, 1 miniszterelnök-helyettes, valamint 56 államtitkár, 108 helyettes államtitkár, 20 kormány- és 76 miniszteri biztost fizetnek, de az államapparátus tele van további politikai kinevezettekkel is.A Miniszterelnöki Kabinetirodánál például nincs hiány főtanácsadókból és tanácsadókból. Rogán Antal miniszteri kabinetjében 3 politikai főtanácsadó és 1 politikai tanácsadó dolgozik, ők összesen havi 2 997 000 millió forintot keresnek. Ugyanennél a hivatalnál a miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár kabinetjében további 2 politikai tanácsadó és 1 politikai főtanácsadó tevékenykedik, 2 469 300 forintot visznek haza havonta. A Kabinetirodánál a kormányzati kommunikációért felelős államtitkári kabinet is foglalkoztat 2 politikai főtanácsadót, akiknek illetménye havonta 1 675 000 forintba kerül az adófizetőknek.A Miniszterelnökségen ennél is több a tanácsokért fizetett ember. A kormányfőnek 5 politikai főtanácsadója van, akik havonta 4 912 900 forintot keresnek. Lázár János 2 főtanácsadója havi 2 522 900 forintba, az európai uniós ügyekért felelős államtitkár 2 főtanácsadója havi 1 640 000 forintba, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 1 főtanácsadója havi 1 750 000 forintba kerül - derült ki az adatközlésből. De Lázár János "bevallásából" az is kiviláglott: 37 "sima" politikai tanácsadó is dolgozik a kancellárián, ők összesen 19 876 500 forintot visznek haza.A Varga Mihály által vezetett Nemzetgazdasági Minisztérium állományában jelenleg 9 politikai tanácsadó és 4 politikai főtanácsadó áll alkalmazásban - írta például a miniszter, hozzátéve: "illetményük összesen havi bruttó 8 582 000 forint".A Trócsányi László által vezetett Igazságügyi Minisztériumban eközben a tárcavezető keze alatt 5 politikai tanácsadó, az egyik államtitkárságán további 1 ilyen személy, valamint összesen 4 politikai főtanácsadó dolgozik: havi bruttó illetményük összesen 5 941 100 forint.A Fazekas Sándor által irányított Földművelésügyi Minisztérium állományában eközben 11 fő dolgozik tanácsadóként, akik összesen havi 6 616 900 forintba kerülnek az adófizetőknek.Szijjártó Péter sem szűkölködik tanácsokban: a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 4 politikai főtanácsadó van, közülük a miniszteré 915 000 forintot keres, a másik három havi 747 500 forintot vihet haza. Eközben azonban Szijjártó tárcájánál 21 politikai tanácsadó is segíti a diplomáciai munkát, ők fejenként 616 ezer forintos fizetésre jogosultak.Az e kérdésben szűkszavú Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési Minisztériumában kizárólag a miniszter rendelkezik kabinettel, ahol 5-en látnak el politikai (fő)tanácsadói munkakört. Összes havi illetményük: 4 230 000 forint.Eközben a legnagyobb tárca, az Emberi Erőforrások Minisztériuma is bővelkedik a tanácsokban. Balog Zoltán miniszteri kabinetjében ugyan főtanácsadó nincs, politikai tanácsadó viszont 7 is akad, akik összesen 4 316 800 forintot kapnak havonta.Ám ez mind semmi: az egészségügyi államtitkári kabinetben 3 politikai tanácsadó összesen több mint 1,5 milliót, a család- és ifjúságügyért felelős államtitkári kabinetben 1 főtanácsadó és 2 sima tanácsadó 1 779 600 forintot, az oktatási tárcánál 3 főtanácsadó és 1 tanácsadó összesen 2 422 600 forintot, a kultúráért felelős államtitkári kabinetben pedig 8 politikai tanácsadó 4 584 100 forintot ér az adófizetőknek.Eközben a sportért felelős államtitkárnak csak 1 főtanácsadója van, aki 844 200 forintot keres, az egyház államtitkár kabinetjében viszont 2 főtanácsadó és 2 sima, együtt összesen 2 917 600 forintot visz haza. A szociális államtitkár 1 politikai főtanácsadója és 2 tanácsadója 1 849 300 forintba kerül havonta, míg az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkári kabinet 7 politikai tanácsadóra 3 930 000 forintot fordít.Simicskó István azt közölte: az általa vezetett "Honvédelmi Minisztérium szervezetében kizárólag a Miniszteri Kabinetben rendszeresítettek 2 politikai főtanácsadói munkakört, melyek feltöltetlenek". Eközben Pintér Sándor teljesen pontos adatközléséből - noha kissé félreérthető a megfogalmazás - kiderült: a Belügyminisztériumban jelenleg 3 politikai főtanácsadó dolgozik: egyikük havi bruttó 1,5 millió, másikuk 850 ezer, a harmadik pedig havi bruttó 800 ezer forintot vihet haza.