Orbán Viktor olyan puritán körülmények között nyaralt, hogy az embert a sírás kerülgeti

Forrás: Blikk / nepszava.hu

Krk szigeten közvetlen a tengerparton foglalt szállást, általában ez a legfontosabb szempont horvátországi utazásakor. Punati kiruccanásáról egy halvendéglő tulajdonosának Facebook-bejegyzése árulkodott, a vendéglős fia szerint a magyar miniszterelnökkel tartott egy horvátul jól beszélő férfi is.A lap Marin Skenderovic véleményét kérte a kormányfő nyaralási szokásairól, aki az útitársa és egyben idegenvezetője volt több alkalommal Orbán Viktornak és családjának, már csak azért is, mert úgy ismeri a horvát tengerpartot, mint a tenyerét. Mondhatni hivatalból, lévén ő a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti igazgatója.- Orbán Viktor nem ragaszkodik fényűző szállodához. Korábbi vakációja során Ugljan szigeten egy magánházban lakott, Mljet szigeten pedig egy háromcsillagos hotelben foglalt szobát - árulta el Marin Skenderovic. - A csillagok számánál fontosabb Orbánnak, hogy szállása közvetlenül a tengerparton legyen, szép kilátással az öblökre, a szigetekre. Láthatóan élvezi a tengert, a végeláthatatlan kék vizet. Szeret hajózni és szívesen eszik halakat, tengeri herkentyűket.A legutóbbi felbukkanásakor Orbán Viktor társaságában nem láttak testőrt az étterem felszolgálói. Orbán gyakorta mozdul ki kíséret nélkül, maga is szokta vezetni hivatali autóját. Blikk úgy tudja a kormányfőhöz közeli forrásból, hogy ezúttal is így történt, végig maga vezetett.