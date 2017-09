Orbán Viktor patológiás tünetei

Forrás: b1.blog.hu

Azzal is szembe kell nézni - írja a Bloomberg -, hogy ha valahol etnikailag és kulturálisan egynemű nemzetről álmodnak, nos, ott már így is túlzottnak tartják a migrációt. A demagógia azzal fenyeget, hogy Európa újraéli a rettenetes múltat, a szektás gyűlöletet.A "kaparj kurta"-szemlélet és a gyűlölködés a világban már nem korlátozódik az olyan notórius alakokra, mint Orbán Viktor. Ő nagyon is egyetért a mexikói határra tervezett fallal és minden migránsban potenciális terroristát lát. És nem számít, hogy az apadó lélekszám miatt Magyarországnak szüksége van a bevándorlókra. Véleményét igen sokban támogatja a lengyel, a szlovák és a cseh vezetés.Az ilyen patológiás tünetek azonban sújtják a kontinens tehetősebb részeit is. Az illetékes populista norvég miniszter pl. azt állítja, hogy Svédországban vannak olyan övezetek, ahová a migránsok miatt nem tanácsos belépni. Az olaszoknál a szélsőjobbos ellenzék a bevándorlók ellen tüzeli a közvéleményt.Az tény, hogy a politikusok nagy hasznot húzhatnak a kiszolgáltatott menekültekből. Könnyű meglovagolni az aggályokat, ily módon elterelni a figyelmet a politikai bajokról, a korrupcióról és a hozzá nem értésről. Németország ugyanakkor a pozitív ellenpélda. Ez mutatja, hogy kellő akarat esetén lehet kezelni a tömeges bevándorlást, vagy legalábbis ha a hatalom nem akar cinikusan eljárni. Az alternatíva ezzel szemben az, hogy bekerül a politikai főáramba a gyűlöletbeszéd, olyasfajta, mérgező következményekkel, mint amit már megtapasztalt a földrész a viharos 20. században.