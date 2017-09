Forrás: MTI-Sztárklikk

Gréczy Zsolt úgy fogalmazott, Orbán Viktor retteg a kormányváltástól, a hatalom elvesztésétől és "kampányt szán arra, hogy Soros Györgytől fél".Szerinte azonban a magyar emberek nem Soros Györgytől félnek, hanem attól, hogy kórházba kerülve nem meggyógyulnak, hanem meghalnak, valamint attól, hogy a tehetséges, de szegény gyermek nem jut be az egyetemre, mert a családja nem tudja kifizetni a több százezer forintos tandíjat.A magyar emberek attól is félnek, hogy minden nap újabb fiatalok költöznek külföldre, hogy egyre nő a szegénység Magyarországon, és attól is, hogy az időseknek nem jut megfelelő szociális és anyagi ellátás - tette hozzá.Ezért arra szólította fel Orbán Viktort, hogy ne költse a magyarok pénzét ostoba kampányokra, és a saját rettegéseit ne próbálja kivetíteni egy országra, mert Magyarországnak nem ezek a legfontosabb problémái.A sajtótájékoztatón László Imre, a DK egészségügyi kabinetjének vezetője arról beszélt, hogy rákos betegek ellátása kerülhet veszélybe a gyógyszerhiány miatt, ugyanis a jelenlegi rendszerben nem a betegágy mellett dolgozó orvos, hanem egy "könyökvédős", irodában dolgozó, gyakorlati orvosi tapasztalattal nem rendelkező ember dönt a betegnek szükséges készítményekről takarékossági szempontok alapján.