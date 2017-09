Orbán Viktor sokkot kap ettől a javaslattól

Kötelező állami, vagy egyházi jegyesoktatás.

Családi életre nevelés az iskolában.

Édesanyák segítése.

a cégek TAO-keretükből támogathassák a gyerekvállalást, illetve épüljenek munkahelyi bölcsődék, óvodák TAO-pénzekből

(TAO: a vállalatok társasági adója, ebből támogatják mostanában a fociakadémiákat, és néhány kiemelt látványsportágat)

Fiatal házasok segítése.

Családbarát média.

Abortuszok számának csökkentése.

Hátrányos helyzetűek segítése.

Forrás: nyugat.hu