Orbán Viktor "szívta be" a menekülteket

Forrás: MTI

Thomas de Maiziere a Rheinische Post című lapban megjelent interjúban a migrációs válság 2015-ös elmélyülésével kapcsolatban kiemelte, hogy "óriási szívóhatást" váltott ki Orbán Viktor magyar kormányfő bejelentése a határkerítés megépítéséről.Hozzátette, hogy ki kell alakítani egy új, egységesebb menekültügyi rendszert, mert fenntarthatatlanul nagyok az eltérések a tagállamok, például Románia, Finnország, Portugália és Németország között.A legtöbb menedékkérő "Németországban akar élni", mert a német eljárási és befogadási feltételek európai összevetésben "nagyvonalúak", a menedékkérők juttatásai pedig igen magasak.Németországban nagyobb az elfogadott menedékjogi kérelmek aránya és jobbak a menedékkérők juttatásai, mint más tagállamokban."Ez is a Németországba szívó hatás része" - mondta az Angela Merkel kancellár vezette kereszténydemokraták (CDU) politikusa.Ezen a helyzeten az egység erősítésével kell változtatni. Németországban a megélhetési költségek ugyan magasabbak, mint például Romániában, ezért ki lehetne dolgozni egy kiegyenlítési mechanizmust, amelynek révén nem a konkrét összegeket, hanem a "vásárlóerőt" tekintve alakul ki nagyobb egység.Változtatni kell a menedékkérők jogvédelmén is - tette hozzá a miniszter, kiemelve, hogy Németországban az elutasított menedékkérőknek a különböző bírósági eljárások révén jóval több lehetőségük van kitoloncolásuk hátráltatására, mint más tagállamokban.Minderről már zajlanak a tárgyalások az EU-s szinten, és sok ügyben sikerült is megállapodni - tette hozzá Thomas de Maiziere.Martin Schulz szociáldemokrata (SPD) kancellárjelölt támogatja a vetélytárs CDU politikusának felvetését. Az ARD országos köztelevízió beszámolója szerint a szeptember 24-i szövetségi parlamenti (Bundestag-) választást felvezető kampány egy hétvégi SPD-s rendezvényén hangsúlyozta: mindig is azt sürgette, hogy vezessenek be egységes menekültügyi eljárásokat az EU-ban.Németországban egy egyedülálló, felnőtt menedékkérő havi 354 euró (110 ezer forint) értékben kap juttatásokat, köztük szállást, ellátást és 135 euró költőpénzt.