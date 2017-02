Forrás: MTI

"Ez ám az igazi magyar spiritusz! Gratulálok Fa Nándornak // This is the real Hungarian spirit! Congratulations to Nándor Fa!" - írta szerdán a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök.Fa Nándor ma délelőtt ért partot Spirit of Hungary nevű vitorlásával Dél-Franciaországban, miután részt vett a világ egyik legnehezebb vitorlás világversenyén. Fa Nándor a nyolcadik helyen futott be, a 29 fős mezőny felének nem sikerült teljesíteni a távot.