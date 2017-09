"Orbán Viktor talpának intézményi szintre emelt nyalása"

Forrás: Magyar Narancs

A fönti vélemények a Debreceni Egyetem (DE) oktatóitól származnak, és Szilvássy Zoltán rektor 2013 óta tartó vezetői időszakát minősítik. De írhattunk volna "reaktort" is: amióta kiderült, hogy az egyetem vezetése Paks 2-re és egy jövőbeni, azaz még meg nem valósult támogatásra hivatkozva díszpolgári címmel jutalmazta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, egyetemi körökben a rektort "Szilvássy reaktornak" becézik - írja a Magyar Narancsban megjelent cikkében Kácsor Zsolt.A cikk szerint Putyin egyetemi díszpolgári címe egyenes következménye annak a folyamatnak, ami Debrecenben Kósa Lajos polgármesterségével megindult, és ami 2010 után olyannyira kiteljesedett, hogy elérte az autonó¬miáját sokáig őrző intézményt is.Szilvássy Zoltánt egyenesen Kósa és a Fidesz bábjának tartják, ráadásul az elmúlt években a DE vezető pozícióiba is sorra beültek a volt polgármester emberei. A Magyar Narancs forrásai fölidézték - és máig szégyenletesnek tartják - Mocsai László kézilabdaedző debreceni díszdoktori címét is, amely szerintük a Putyin-ügy előjátékának is tekinthető.