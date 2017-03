Orbán Viktor továbbra is bízik Farkas Flóriánban

A Legonál nem tudnak a beharangozott nyíregyházi Legolandról

Múlt héten beharangozták, hogy Nyíregyházán LEGOLAND Discovery Center élményközpont nyílhat, amiből egész Európában csak négy van és özönlenek majd a turisták. Csakhogy a Privátbankár szerint a tervekről az ilyen intézmények működtetését kizárólagosan gyakorló Merlin Entertainmentnél semmit nem tudnak.

"Merlin Entertainments currently has no plans on opening a LEGOLAND Discovery Centre in Nyíregyháza" - idéznek a cég sajtóirodájának e-mailjéből a Privátbankáron. Vagyis, hogy nem tervezik, hogy Nyíregyházán nyitnának LEGOLAND Discovery Centert, márpedig ehhez csak nekik van joguk, ugyanis a Merlin Entertainment kizárólagos műk...