Orbán Viktornak minden híresztelés ellenére nincsenek patái

Forrás: Válasz.hu

A jobbközép CSU vezetője a Passauer Neue Presse című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy "nagy rokonszenvvel" viszonyul Orbán Viktorhoz, és másokkal ellentétben ismeri egész életútját, így a "kommunista diktatúra ellen folytatott harcát is, amelyben nagy személyes kockázatot vállalt". Orbán Viktor "nem az az ördögi alak", amelynek Európában beállítják - tette hozzá az Angela Merkel német kancellár vezette CDU testvérpártjának elnöke. Válasz.hu által szemlézett cikkben kifejtette, hogy Magyarország, Ausztria és Macedónia nagyban hozzájárult a balkáni migrációs útvonal lezárásához, ami a Németországra nehezedő migrációs nyomást is csökkentette. Mint mondta, "sajátos, hogy azzal nincs gond, ha tőlünk távol utasítják vissza a menekülteket, és embertelenség, ha ugyanez a mi határainknál történik meg, ezt a logikát még senki sem tudta nekem megmagyarázni".Hangsúlyozta, hogy "éppen azokat bírálják nálunk, akik segítettek nekünk, vagyis különösen Magyarországot, ezért azt mondom, érthető, hogy Orbán benyújtotta a számlát". Arra a kérdésre, hogy mindennek alapján Brüsszelnek teljesíteni kell-e Magyarország fizetési követelését, azt mondta, hogy a döntéshozók Brüsszelben "nem is tudják, milyen nagy segítséget adott a magyar határkerítés felépítése a balkáni útvonal lezárásához".Az EU csak "elosztja a menekülteket, és nem védi meg a külső határokat" - tette hozzá Horst Seehofer. Arra a kérdésre, igyekezett-e rávenni Orbán Viktort arra, hogy Magyarország is fogadjon be néhány menekültet, azt mondta, közös feladat meggyőzni a "kelet-európai államokat arról, hogy ők is fogadjanak be menekülteket", mert ez "hozzátartozik az európai szolidaritáshoz". Azonban nem kell megvárni, hogy az utolsó tagállam is hajlandó legyen menekültek befogadására, az elosztást "már most el lehet kezdeni a nagy európai országok részvételével".Orbán Viktor kormányfő augusztus végén levélben fordult Jean-Claude Junckerhez, a brüsszeli Európai Bizottság elnökéhez, kérve, hogy az EU fizesse ki Magyarországnak a migrációs válság miatt folytatott határvédelem 883 millió eurós (270 milliárd forintos) költségének felét. A bizottság közölte: kész megvizsgálni a magyar kormány a kérését, de az EU továbbra sem finanszírozza határkerítések építését.