Orbán volt Soros legjobb tanítványa

Szerző: Lang Alex

Nagyon régóta keresem azt az okot, ami miatt Orbán és a Fidesz sutba dobta a liberális értékeket 1993-94 környékén, és azt hiszem megtaláltam. Soros György 1994-ben arról beszél egy interjúban, hogy a felbomlott Szovjetunió utódállamaiban, bár megtörtént a zárttársadalomból való váltás a nyitott társadalom irányába, a társadalmi igény nincs meg egy nyitott társadalomra.Éppen ezért olyan emberek, akik egy nyitott társadalomban sikertelenek lennének, arra törekednek, hogy a nyitott társadalmat újra zárttá tegyék, mert egy zárt társadalomban sikeres emberekké válhatnak ők is.Nagy valószínűséggel Orbánék, mint Soros ösztöndíjasok, megértve és elfogadva Soros György szavait, elfogadták, hogy a liberális és demokratikus elvekkel bukásra lennének ítélve, látható az SZDSZ példájából, követték azt az utat, amit Soros felvázolt az interjúban.Orbánék 1993/94 óta semmi mást nem tettek, mint a rendszerváltás után kialakult, néha anarchiába átcsapó, a demokráciát nem értő társadalmat, visszaterelték egy zárt, így a magyar nép számára érthető zárt társadalmi formába. Tették ezt az interjúban is elhangzó módon, ellenségkereséssel és a nacionalizmus felkorbácsolásával.Így viszont teljesen érthető az is, hogy Soros György miért lett ellenség, mert az interjúban nem csak arról beszél, hogy milyen irányba haladnak a volt szovjet államok, hanem arról is beszél, hogy mi ennek a visszarendeződésnek az ellenszere.Arról beszél, hogy a CEU-hoz hasonló egyetemekre van szükség, ahol átadják azt a tudást, amellyel fel lehet építeni egy nyitott demokratikus társadalmat.Soros György nem a patás ördög, Soros György egy olyan üzletember/politikus, aki elkötelezte magát a nyitott és egyben demokratikus társadalmi modell mellett és ezt szerette volna Magyarországon is kialakítani.Jelenleg úgy néz ki, hogy a magyarok jelentős része a diktatúrát részesíti előnyben, hiszen a Fidesz és a Jobbik a legnépszerűbb pártok az országban, ez pedig elég rossz ómen azok részére, akik egy szabad és demokratikus országban szeretnének élni!