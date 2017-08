Orbánék ezerrel tolják a pénzt az egyházi iskolákba

Forrás: Hír TV

Jobban támogatja a kormány az egyházi iskolákat, mint az állami fenntartásúakat - számol be a Hír TV A Népszava azt írja, a Fidesz 2010-es kormányra kerülése óta csaknem 70 százalékkal nőtt az egyházi iskolák támogatása, az ott tanulók száma pedig több mint 80 százalékkal növekedett.Ugyan az egyházi iskoláknak - a világiakkal szemben - nincs beiskolázási kötelezettségük, így akár el is utasíthatják a településen lakó gyermekeket, az ország 95 településén csak egyházi általános iskola működik. A Republikon Intézet kutatásából az is kiderül, hogy az egyházi intézményekben majdnem háromszor annyi forrás jut egy diákra, mint a világi intézményekben.A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint az egyházi iskolák erősítése mögött jórészt politikai szándék áll.