Rogán Antalnak bizonyítani kell a vádakat



Szerző: Nagy András

Az a probléma ezekkel a miniszterelnöki mondatokkal, hogy állandó, (felülről nyitott) kvótajavaslatról évek óta szó se esik már Európában, egyetlen támogatója sincs a fajsúlyos európai vezetők körében, ahogy egyébként a meghatározó hazai ellenzéki pártok között sem.Orbán tehát szokás szerint terel, hogy ne a szétrombolt oktatással vagy a szintén romokban heverő egészségügyről szóljanak a hírek.Ahelyett, hogy Magyarország valódi védelmét erősítenék, például végre egy professzionális határőrállomány kiképzésével, Orbánék megint összevissza hazudoznak: az uniós bírósági döntés csak a menekültügyi eljárások korrekt lefolytatására kötelezne mintegy 1290 ember esetében, akikről egyébként alaposan feltételezhető, hogy háború elől menekültek Olasz-, illetve Görögországba.Orbánék nem csak a közös uniós jogrendet, de hazánk európai uniós tagságát kérdőjelezik meg a döntés elutasításával. Ezt már Molnár Zsolt, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának MSZP-s elnöke jelentette ki egy minapi háttérbeszélgetésen.A szocialisták különben régóta mondogatják ezt, ugyanis szerintük a jelenlegi uniós támogatási ciklus vége, vagyis 2020 után kérdéses, hogy a Fidesznek megéri-e még fenntartani az EU-tagságot. Innen nézve "Orbánéknak még jól is jöhet, ha nem nekik kell kilépniük, hanem fokozatosan kitessékelik Magyarországot az Európai Unióból, de minimum annak perifériájára tolják" - hangoztatta.Molnár szerint ahelyett, hogy egy esetleges újabb menekülthullámra készülne fel az Orbán-kormány, inkább a Fidesz országgyűlési kampányát készítik elő a kvótaügyi kardcsörtetéssel. Emellett az olyan kormányzati kijelentések is pusztán pártpolitikai célt szolgálnak, amelyek külföldi erők által támogatott utcai zavargásokat vizionálnak, miközben a magyar belbiztonsági szolgálatok minden hónapban kategorikusan cáfolják az ilyen típusú híreszteléseket.Ezekről az esetleges erőszakos cselekményekről egyébként Molnár egyébként azt mondta, volt már ilyen, a szélsőjobboldali csürhével nyilvánvalóan összejátszó Fidesz provokálta 2006-ban, akkor valóban alacsonyan röpködtek az utcakövek Budapest belvárosában.Molnár Zsolt egyfelől bízik abban, hogy a Fidesz most nem készül ilyesmire, másfelől biztos benne, hogy a demokratikus ellenzéki pártok megmaradnak a szabad véleménynyilvánítás törvényes eszközeinél, köztük a klasszikus választási nagygyűléseknél. Ha viszont a szakszolgálatok vezetői, vagy a vezető fideszes politikusok között kell választani, Molnár Zsolt szerint egyértelmű, hogy kiknek érdemes hinni.A nemzetbiztonsági bizottság soron következő, keddi ülésén mások mellett az azeri korrupciós botrány is terítékre kerül majd. Ez ügyben továbbra is a fő kérdés, hogy van-e összefüggés az azeri baltás gyilkos Bakunak való 2012-es kiadása, illetve egy éppen akkoriban történt óriási banki átutalás között. Lényegében kizárható, hogy egy 7 millió dolláros, unión kívüli, egyösszegű utalásról a szakszolgálatoknak ne lett volna tudomása.Mint megírtuk, kedden az utcai zavargásokról hadováló Rogán Antalnak is jelenése lesz a bizottság előtt, Molnár Zsolt ugyanis meghívót küldött neki is, hogy végre tisztázni tudja, mégis milyen információkra alapozva kürtölik tele a sajtót a fideszes politikusok ezzel a szöveggel.