Orbánék rendesen kitömték pénzzel a CÖF-öt

A portál ezzel alátámasztotta a HVG áprilisi cikkét, amiben már leírták, hogy az MVM tavaly több száz millió forintot adott a kormánypárti Békemeneteket szervező CÖF mögött álló Civil Összefogás Közhasznú Alapítványnak. A CÖKA akkor kitérő választ adott a lapnak: "Többszörös megkeresésükre is csak az tudjuk válaszolni, hogy a CÖF az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően számol el támogatásaival (...)", majd közleményben háborodtak fel a HVG témához kapcsolódó címlapképén.Az Átlátszó ezért közadatigénylésben kérte ki az MVM-től a CÖKA részére 2010 óta adott támogatások listáját. Az MVM egy rövid cégbemutató után azt közölte, hogy 2016-ban 508 millió forinttal támogatta a CÖKA-t, bár azt nem árulta el a cég, hogy mire adta a pénzt a kormánypárti álcivil szervezetnek."Először is szeretnénk tájékoztatni arról, hogy az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. az elmúlt 20 évben sok milliárd forintot fordított társadalmilag fontos ügyek, események támogatására. Ezt minden esetben a cég saját forrásából fedezte. (...) Konkrét kérdésével kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni, hogy az MVM Zrt. 2016-ban támogatta a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványt. Társaságunk 508 millió Ft támogatást adott az Alapítványnak, amely felhasználásának határideje: 2017. november 20. Megjegyzendő, hogy a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány közhasznú tevékenységet lát el. Így az Alapítványt támogató cégek a támogatást adóalap-csökkentésre használhatják fel. Tájékoztatjuk, hogy az MVM Zrt. adóalapja a fent leírt támogatási összeg miatt 101 600 000 Ft-tal csökkent." - írták a válaszban.A portál közadatigénylést adott be a CÖF-höz is, hogy megtudják, hogy az állami energiacégen kívül még milyen csatornákon került közpénz hozzájuk, választ azonban egyelőre nem kaptak.