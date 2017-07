Orbánéknak egyetlen válaszuk van az új plakátokra: a szervezett rongálás

A Demokrata Párt elnöke, Kósa Sándor a Népszavának elmondta: a plakátokat már a kihelyezésüket követő néhány órában szervezetten kezdték rongálni. "Felkészülten, létrával és megfelelő eszközökkel estek neki a plakátoknak, tépve, szaggatva"

"Ne hagyjuk, hogy Orbán nevessen a végén!" - üzeni új plakátjain az eddig nem túl ismert, de a lex CEU visszavonásáról a Momentumhoz hasonlóan népszavaztatni akaró Demokrata Párt. A Soros György arcát használó kormányzati propagandaplakátokra válaszul a 2016-ban alakult párt egy azonos képi világú kampánnyal válaszol, hirdetésein a nemzeti konzultációs üzenetekre rímelve az is olvasható: "99% elutasítja az intézményesített korrupciót." Orbán Viktort pedig "Soros-ösztöndíjas miniszterelnökként" említik.- állította.Ez nem túl meglepő, hiszen a múltheti rejtélyes ellenzéki plakátokat - "A nép nem betiltható, de a kormány leváltható" - is lefestették már több helyen. Ennek ellenére a Demokrata Párt elnöke azt ígérte: folyamatosan kerülnek ki a plakátjaik Budapesten, egyre több helyen.A pártelnök állítja: saját zsebből, körülbelül 1 millió forintot fizetett a plakátokért a Simicska Lajos-féle Publimont Kft-nek, így egy hónapig körülbelül 15-20 darab "Soros-ösztöndíjas miniszterelnökkel" találkozhatunk majd. Sőt Kósa azt is kijelentette: minden hónapban szeretne hasonló kampányt indítani.Erre egyébként minden jogi lehetősége megvan, hiszen Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a Népszavának leszögezte: ahogy a múlt heti üzenetekkel, úgy Kósa Sándorékkal sem tud mit kezdeni a kormány. A plakáttörvény ugyanis csak a költségvetési támogatásban részesített szervekre és jogi személyekre vonatkozik.