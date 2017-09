Orbánéknak nem tetszik a katolikus Bonum TV sem

Szerző: Márkus

A TV2-nek annyira kevés a hadra fogható embere, hogy már magának Tóth Tamás Antalnak, Kökény-Szalai Vivien hírigazgató helyettesének kellett összeállítania egy riportot - írja cikkében a 24.hu.A hírportál szerint a kapacitásgondok megoldódását a Bonum TV nevű katolikus csatornától érkező hírszerkesztőtől várják, de ő csak októbertől kezd, ezért a következő hetekben tovább is súlyosbodhatnak a kapacitásbeli problémák.A hírportál állításának a SZEMlélek blog járt utána. Jakab Pétert, a Bonum vezetője megerősítette, hogy a TV2 több kollégájukat is átcsábította az elmúlt napokban.A kábelszolgáltatóknál is elérhető katolikus Bonum TV szerény kollektívája a sajátos emberhalászat révén annyira megfogyatkozik, hogy emiatt a túlélésért kénytelenek küzdeni.Jakab Péter a blognak elmondta, hogy megérti a fiatalok döntését, s abban reménykedik, hogy ezek a jólelkű szakemberek talán némi plusz értéket is csempésznek majd a "tények" közé.Ezzel együtt szeretettel buzdítja azokat, akik szívesen dolgoznának egy katolikus televíziónál, hogy jelentkezzenek bátran, számos területen tud a Bonum munkát adni a nemes küldetésben résztvevő kollégáknak.S hogy miért épp a Bonum lett a több kollégát is érintő személyügyi befolyásolás célpontja? - teszi fel a kérdést a szerző.Ebben alighanem közrejátszhat, hogy kormányzati oldalról jelezték: nem örülnek annak, hogy a televízió elkötelezett Ferenc pápa személye és tevékenysége mellett. Emiatt pályázatokat sem igazán tud elnyerni a Bonum Televízió, s az eddigi megtűrt állapot változhatott ennél is kevésbé kedvezővé a TV2 "szükségállapota" miatt.