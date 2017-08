Orbánisztán vagy Európa

Szerző: Ujhelyi István

Ezúttal még a sorok között sem kell különösebben olvasni, Orbán meglehetősen egyértelmű volt. A Fidesz elnöke azt találta mondani az átalakulásokat ecsetelve, hogy "hosszú éveket áldoztunk erre az életünkből, nem is sikertelenül, jól állunk. Egy mozaikkocka nincs a helyén, ezt Brüsszelnek hívják. Ez a következő választás után megoldandó feladat."Ismét csak megerősítést nyerhettünk tehát arról, hogy a 2018-as választás tétje nem más, mint hogy Orbánisztánt vagy Európát választjuk. A Fidesz fő művének utolsó mozaikkockája tehát vállaltan az Uniós tagság felszámolása és a putyini mintájú féldiktatúra vasbetonba öntése. Ha 2018-ban a helyükön maradnak, ez fog történni.Tegnap Botka László miniszterelnök-jelölt meghívására Szegeden megjelent baloldali politikusok, polgármesterek és közgondolkodók is egyetértettek abban, hogy az Orbán-kormány diplomáciai ámokfutása csak az EU-ból való kilépés tesztüzeme. A Fidesz politikusai lopakodva ágyaznak meg az Unióból való kilépéshez, a "Brüsszel" elleni plakáthadjárat ennek csak a kirakata.Orbán már 1999-ben is arról beszélt, hogy "van élet az EU-n kívül is", majd a szélsőjobboldalnak kikacsintva nemrég már gyarmatosításról szónokolt és kéjesen tűrte, hogy egykori polgári körös szövetségesének, Vona Gábornak a párttársai uniós zászlót égessenek, vagy épp kidobják az EU lobogóját a Parlament ablakán. A Fidesz bajsza, Kövér László pedig nem is olyan régen arról beszélt, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy miként kéne az Unióból "szépen lassan, óvatosan kihátrálni."Lázár János kancelláriaminiszter még ennél is konkrétabban fogalmazott, amikor jelezte: ha most lenne a csatlakozási népszavazás, vagy nem menne el voksolni, vagy pedig egyenesen nemmel szavazna. De, hogy a kocsmai stílust kedvelő Orbán-hívők is értsék az üzenetet, a nemzeti együttműködés töltőtolla, Bayer Zsolt is megmutatta az utat, amikor azt mondta: "Ott kell hagyni az Uniót, ezt az egész ótvaros disznóólat, ott kell hagyni a francba, le kell zárni a határainkat, azok meg ott rohadjanak meg!"Ezzel szemben állunk mi, európai demokraták. Valljuk, hogy Magyarország helye egy erős és együttműködő európai közösségben van. Az EU működését és hatékonyságát javítani kell, de szemben Orbánék szándékával állítjuk: hazánk nem lehet Európa ellenzékében. A 2018-as választás tétje tehát nem más: Orbánisztán vagy Európa. Mi, Botka László vezetésével Európát választjuk.