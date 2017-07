Orbánizmus vagy Európa

Forrás: Hír TV

Róna Péter elmondása szerint nem tud arról, hogy ő lesz majd az állítólagos Jobbik-MSZP-LMP választási összeborulásnak a motorja, ahogyan azt a kormánypárti Magyar Idők állította, de nem is szeretne különösebben reagálni sem egy - szavai szerint - ilyen pongyola jelentésre. "Ez egy komolytalan dolog, nincs beazonosítva a forrás, engem nem kérdeztek, teljesen pontatlan fogalmazások, állítások, satöbbi, nincs mit se megerősíteni, se semmit se cáfolni" - tette hozzá a Hír TV Egyenesen stúdiójában.A közgazdász szerint, ha korábban nem volt világos, mára teljesen azzá vált, hogy Orbán Viktor megérezte, a korábbi kormányok hibáiból és sikertelenségeiből egy mélységes csalódás halmozódott fel az országban, ezért "meghirdette az orbánizmust, ami a Szent István-i küldetés tagadása". Úgy véli, a 2018-as választás arról szó: vagy Szent István, a keresztény Európába való betagozódás, vagy pedig az abból való kimaradás; "És akkor lesz nekünk Orbán Viktor, Erdogan, Putyin és társaik."Róna Péter megjegyezte, 1962-ben Konrad Adenauer, Charles de Gaulle és Alcide De Gasperi a Reimsi katedrálisban bejelentette, hogy az ő küldetésük a közös európai sors megalkotás; Magyarország EU-s csatlakozáskor pedig arra kapott meghívást, hogy vegyen részt ebben, de szerinte Orbán Viktor ezt nem kívánja, hogy Magyarország részt vegyen a közös európai sors megalkotásában. "Tagadja, és azt mondja márpedig a nemzet, a nemzeti szuverenitás a legfontosabb dolog a világon, és ő közös sorsot nem vállal."A magyar kormányfő abban reménykedett, és be is jelentette, hogy 2017 lesz az európai lázadás éve, de nem hogy nem lett lázadás, hanem az Orbán-féle politikai erők történelmi vereséget szenvedtek Franciaországban, Ausztriában, Hollandiában, Németországban pedig alig léteznek, tette hozzá a közgazdász, kiemelve: de nem kívánja sem Orbán Viktort, sem pedig a követőit ócsárolni."A magyar társadalom előtt ott van a világos választási lehetőség: vagy ez, vagy az; nem lehet elsumákolni, nem lehet elkenni, nem lehet elszórakozni és nem lehet eltaktikázni, mert már fél lábbal az Európai Unión kívül vagyunk."Róna Péter a kvótakérdés kapcsán azon a véleményen van: azzal, hogy arra a kevesebb mint 2000 menekültre nemet mondtunk, szemen köptük Európát. "Ez lenne egy keresztény ország? Ez a keresztény felebaráti szeretet?" - tette fel a kérdést, hozzátéve: amennyiben a magyarok ezt a politikát választják, akkor Európa Magyarországból nem kér.Nagy gondnak nevezte, hogy a Szent István-i Magyarország nem él a magyarok szívében, továbbá, hogy az Európai Unióra nem másként tekintünk, mint egy fejős tehénre: "jöjjön a pénz és kész, és egyébként hagyjanak minket békében".Végezetül megjegyezte, nincs pártkötődése, de még csak rálátása sincs a pártok belső viszonyaira, terveire, az esetleges koalíciókra. "De mint magyar hazafi, kötelességemnek tartom, annak alapján, amit én a nyugati világban hallok, és tapasztalok, felhívni honfitársaim figyelmét, hogy nem babra megy a játék" - húzta alá. Szerinte az ország sorsdöntő helyzet előtt áll: vagy kint maradunk Európában, vagy bent.