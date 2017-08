Orbánnak csak az EU pénze kell

Ne dőljön be! Álhír!

Szerző: Ujhelyi István

Sokáig úgy tűnt, hogy a magyar kormány is felismerte a lehetőséget: Lázár János februárban kijelentette, hogy legalább az egyik szervezetet szeretné megszerezni Budapest, ami komoly lökést adhatott volna akár a hazai gyógyszeriparnak, akár a pénzügyi szektornak.Mára azonban egyértelművé vált, hogy mindez csak gyenge blöff volt, az Orbán-kormánynak a baráti zsebekbe csorgatható eurómilliókon kívül más nem kell az unióból.Az Európai Bizottság közleménye szerint ugyanis Magyarország végül nem pályázott, ezáltal lemondott a lehetőségről, hogy bármelyik intézményt Budapestre költöztessék. Miközben több térségbeli tagállam is erősen lobbizik - mint ahogyan azt magam is tapasztaltam az Európai Parlamenten belül - a két szervezet megszerzéséért, a harcra mindig kész magyar kormány már az elején bedobja a törülközőt.A két intézményt befogadó városról a pályázatok bemutatása után a tagállamok szavazással döntenek, érthető tehát, hogy a magát az unión belül dölyfösen elszigetelő Orbán-kormány fél a megmérettetéstől.