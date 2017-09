Orbánnak fontos a hit- és erkölcstan kötelező oktatása

Forrás: Hírt TV / Sztárklikk

Orbán Viktor miniszterelnök engedélyezte, hogy akár közel 1,7 milliárd forinttal is túl lehessen lépni a hit- és erkölcstan oktatására és tankönyvtámogatására szánt keretet - írta a Magyar Közlöny kedd esti számában.A 2017-es költségvetésben eddig közel 4,9 milliárdot szántak hit- és erkölcstanra, ennek az összegnek túllépését engedélyezte a kormány, azaz így összesen már akár 6,6 milliárdnyi közforint is fordítható idén a célra.A kabinet a 2013-as tanévvel vezette be, hogy a gyermekeknek kötelező legyen vagy erkölcstant, vagy hit- és erkölcstant tanulniuk.