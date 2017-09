Orbánnal ünnepli házassági évfordulóját a Kossuth-díjas művész

"Ha Orbán Viktor szarvakat növesztene, akkor is angyalnak látnák"

Szerző: Márkus

A fényképhez fűzött szöveg szerint a Magyar Nemzeti Cirkusz megálmodói és megvalósítói, Richter József és felesége 45 éve élnek boldog házasságban.A bejegyzés szerint 1995-ben alapították a cirkuszt. 23 év után még mindig nagyon sok háttérmunkát végeznek a szervezésben, marketingben és adminisztrációban, melyet a posztoló ezúton is köszön nekik.A fénykép, amelyen a házaspár között Orbán Viktor miniszterelnök látható, a parlamentben készült a Kossuth-díj átadásán. Richter József az egyetlen magyar cirkuszművész, aki ezt a kitüntetést megkapta.A kommentelők szívből gratuláltak az évfordulóhoz, ugyanakkor sokan értetlenségüket is kifejezték Orbán Viktorral kapcsolatban. Ahogy a legelső kommentelő is: "A kép egyetlen negatívuma a fociőrült, elhízott, TSZ-elnök kinézetű autokrata a kép közepén..."