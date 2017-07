Orbánról írja a külföldi sajtó

Forrás: MTI-Sztárklikk

A Der Standard című liberális lapban Gregor Mayer azt emelte ki, hogy Orbán Viktor határozottabban ítélte el a holokausztban való magyar bűnrészességet, mint az tőle megszokott.A szerző szerint Orbán kétarcú politikát folytat, a holokauszt-emléknapon, melyet első kormánya vezetett be, gyakran kritikusan nyilatkozik Magyarország szerepéről Horthy kormányzása alatt, a "bűncselekmény" szót is használta már, de hogy ez abban is megnyilvánult, hogy az akkori Magyarország kollaborált a nácikkal, azt eddig nem mondta ki ilyen nyíltan.Sokkal gyakrabban alkalmazza a "történelmet revideáló ideológiákat és antiszemita felhangokat". Ennek példájaként hozza fel a cikkszerző, hogy nemrég "rendkívüli államférfiként" méltatta Horthy Miklóst.A szerző szerint megkérdőjelezhető Orbánnak az a kijelentése, hogy kormánya zéró toleranciát hirdet az antiszemitizmus ellen. Mayer ezzel kapcsolatban a Soros György elleni magyarországi plakátkampányra hivatkozott, amelynek szerinte "antiszemita konnotációja" van.Az orosz hírszerzés fokozott magyarországi tevékenységével kapcsolatos aggályokról közölt terjedelmes cikket szerdán a Politico brüsszeli hírportál, amely szerint egyes NATO-tagállamok már nem osztanak meg titkos információkat az általuk megbízhatatlannak tartott magyar szolgálatokkal.Nyugati tisztségviselők gyakran bírálják a magyar kormányt a demokrácia gyengítése miatt, ugyanakkor dicsérni is szokták az ország szilárd elkötelezettségét a NATO iránt.Az utóbbi időben a szövetségesek szerint azonban Oroszország egyre inkább úgy tekint Magyarországra, mint egyfajta "operatív hátsó ajtóra" Európa felé - olvasható a cikkben."Óriási az aggodalom amiatt, hogy Oroszország gyakorlatilag előretolt operatív bázisként használja Magyarországot a NATO-ban és az EU-ban" - mondta a híroldalnak az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének egyik volt munkatársa.