Óriási gondot okozhatnak a nyugdíjasok Magyarországnak

Forrás: Napi.hu

Egy ideig - egészen pontosan 2007-ig - javuló tendenciát mérhettünk, ekkor ugyanis már "csak" 452 inaktív jutott ezer dolgozó lakosra. Azóta lassú emelkedést regisztrált a statisztikai hivatal, így 2015-ben 47,9 százalékos eltartottsági rátáról (avagy másképp fogalmazva 0,47-es függőségi arányról) beszélhettünk Magyarországon, aminél csak 4 európai ország tudott alacsonyabbat: Ciprus (45 százalék), Luxemburg (44,6 százalék), Lengyelország (43,8 százalék), illetve Szlovákia (41,4 százalék). Ezekben az országokban jellemzően az európai viszonylatban alacsonyabb várható élettartam és a kedvezőtlen termékenység okozza ezeket az arányokat.A KSH megmagyarázza az okokat is. Az egyik fő indok, hogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent a gyermekkorúak aránya. 2006 óta már több az idős, mint a gyermekkorú. Ezzel párhuzamosan van egy másik aggasztó trend is: az aktív korú népesség aránya 2007-től fogva folyamatosan csökkent és 2016 elején 65 százalékot tett ki.A KSH számításai szerint a teljes függőségi arány értéke 2060-ban 0,85 körül lehet, azaz ezer eltartóra (15-64 éves) 850 eltartott (15 év alatti és 65 év feletti) juthat Magyarországon.Egy ország népességszáma akkor fenntartható, ha teljes termékenységi arányszáma eléri a 2,1-et, azaz a két szülő átlagosan 2,1 gyereket nevel. Ezt nevezzük reprodukciós szintnek. Amennyiben tartósan ez alatt marad az arányszám, úgy az össznépesség csökken és öregszik.Magyarországon a termékenység az 1990-es évek óta csökken, az akkori 1,87-ról 2011-re igen jelentősen 1,23-ra csökkent. Ennek fő oka, hogy egyre többen halasztják a gyerekvállalást.A bevándorlók alatt egészen pontosan azokat az embereket értjük, akik bár külföldön születtek, immár Magyarországon élnek és sok esetben megkapták a magyar állampolgárságot is. Ezek száma folyamatosan emelkedik: míg 2011-ben 3,9 százalék volt a teljes népességen belül az arányuk, addig 2016 elején 5,1 százalék.Fontos kiemelni, hogy e népesség kormegoszlása a fenntartható fejlődés tekintetében kedvezőbb a teljes hazai népességhez viszonyítva, hiszen 68 százalékuk a gazdaságilag aktív, 15-59 éves korcsoportba esik, míg az össznépességben ez az arány csupán 60 százalék volt 2016 elején.Túlnyomó részük nem meglepő módon valamely szomszédos országban (Románia, Ukrajna, Szerbia és Szlovákia együttesen 62 százalékos részesedésű), ezen belül is a legtöbben (41 százalékuk) Romániában születtek.Az, hogy nő a külföldön születettek aránya, nem magyar sajátosság, az EU legtöbb országára ugyanúgy jellemző. A legfrissebb összehasonlítható adatok 2015-ösek, és nem meglepő módon jellemzően szegény országok vannak a lista végén: Románia 1,4 százalékkal, Lengyelország 1,6 százalékkal és Bulgária 1,7 százalékkal.Magyarország ezen a listán 4,8 százalékkal hátulról a hetedik helyen szerepel, megelőzve még Szlovákiát (3,3 százalék), Csehországot (4 százalék) és Litvániát (4,7 százalék) is. Az uniós átlag egyébként ennél jóval magasabb 10,4 százalék. Az abszolút csúcsot Luxemburg tartja, ahol a lakosság közel fele, egészen pontosan 44,2 százaléka született más országban. A képzeletbeli dobogóra még Ciprus (20,9 százalék) és Ausztria (17,2 százalék) fért fel.