Origo: Juhász mégis Portiknak dolgozott

Forrás: Origo

Az Origo információ szerint május 11-én, vagyis múlt hét csütörtökön a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is kimondta, hogy jogosan állítható Juhász Péterről az, hogy Portik Tamásnak dolgozik.Az Együtt elnöke és a maffiózó viszonyáról a bíróság azt is megállapította, hogy: Juhász régóta tesz szívességeket Portik Tamásnak, Juhásznak Portik feladatokat ad, Juhász Portik volt testőrével akarta szétverni az 1956-s forradalom hatvanadik évfordulójára szervezett megemlékezést, Juhász Portik embere, és hogy Juhász rendszeresen összejátszik Portikkal - ismertette cikkében a hírportál.A lap megjegyzi: mindez azt jelenti, hogy Juhász Péter korán örült, amikor azt híresztelte, hogy több pert is megnyert a TV2-vel szemben, ezenfelül pedig az Együtt elnökéről ezentúl bármikor közölhetőek a fenti kijelentések.Az Origo úgy fogalmaz , hogy Juhász korábban, az első fokú ítélet után még nyeregben érezte magát, akkor ugyanis nyert ezekben a pontokban, és ezt a meggyőződését a Facebookon is megosztotta, azon - mint ahogy a portál írja - "azóta 180 fokos fordulat állt be az ügyben, erről viszont elfelejtett beszámolni az Együtt elnöke".