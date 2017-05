Orosz katonai hírszerzéshez köthető kibertámadást hárítottak el

Forrás: MTI

Az SRI közölte, hogy a román külföldi hírszerzés (SIE) értesítését követően reagált a feltehetően az APT 28 elnevezésű - "Fancy Bear" néven is ismert - hackercsoporthoz köthető támadásra.A román hírszerzési szolgálat szerint a támadást még azelőtt semlegesíteni tudták, hogy az alakot ölthetett volna, és elhárították az esetleges károkat is, ugyanakkor sikerült azonosítani a támadás célpontját és az alkalmazott módszert is.A közlésben a román hatóság kiemelte: több ezer kibertámadásra kerül sor naponta intézmények és személyek ellen a világhálón, és Románia sem képez kivételt ez alól.A helyi sajtó úgy tudja, hogy a román külügyminisztériumba érkezett be egy email, kémprogramot tartalmazó melléklettel, amely az elektronikus üzenet megnyitását követően telepítette magát az érintett számítógépre.Amerikai kémelhárító körökben úgy vélik, hogy a Fancy Bear vagy más néven APT 28 az orosz katonai hírszerzéshez köthető.Pénteken több angliai kórház informatikai és távközlési hálózatát érte zsarolóvírus-támadás, illetve hasonló kibertámadásra került sor spanyol vállalatok informatikai rendszere ellen is.