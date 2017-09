Orosz propagandamédiumokat vizsgál az FBI

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az újság helyi idő szerint szerdán közzétett cikkében azt írta, hogy az FBI egyik célpontja a Russia Today (RT), Moszkva egyik legismertebb angol nyelvű műsorszolgáltatója, míg a másik a szintén a Kreml szócsövének számító Sputnik News rádióadó és hírügynökség.A nyomozók azt vizsgálják, hogy a külföldi érdekeket képviselő lobbistákra vonatkozó amerikai törvény értelmében be kell-e jegyeztetni a két szervezetet külföldi ügynökként. A törvényt még a második világháború előtt alkották a náci propaganda terjedésének megfékezésére.A külföldi ügynökök bejegyzésére vonatkozó 1938-as törvény (FARA) értelmében mindenkinek jelentkeznie kell az amerikai igazságügyi minisztériumnál, aki egy külföldi kormány utasítására, kérésére vagy irányítása alatt tevékenykedik.A FARA kivételt tesz azokkal a médiaszervezetekkel, amelyek nem külföldi kormányokat szolgálnak ki. Ezt a mentességet élvezi a BBC brit műsorszolgáltató, valamint a Deutsche Welle nemzetközi német műsorszóró is.Ugyanakkor a Peking felügyelete alatt álló China Dailyt, az NHK Cosmomedia japán tévécsatornát és a dél-koreai Korean Broadcasting Systemet (KBS) például bejegyezték az igazságügyi minisztériumnál.Az amerikai hírszerzés egy januári jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy az RT és a Sputnik a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány során egy sokoldalú orosz titkosszolgálati művelet részei voltak, amelynek célja a demokrácia lejáratása és Trump győzelmének elősegítése volt.Ezzel az állítással a szóban forgó orosz médiumok néhány munkatársa is egyetért.A Sputnik "nem hírügynökség. Kívülről annak látszik, de valójában propagandagépezet" - mondta Andrew Feinberg, a Sputnik egykori fehér házi tudósítója.Az FBI ügynökei a múlt hónapban két órán át faggatták Feinberget az orosz kormány befolyásáról. A volt tudósító elmondta, hogy a Sputnikkal fenntartott öt hónapos munkaviszonya alatt szerkesztőit csaknem kizárólag olyan történetek érdekelték, amelyekben a politikai összeesküvés játszotta a főszerepet.A rovatvezetők nem rejtették véka alá, hogy Moszkvából kapják az utasításokat."Mindig is ostobának akarták láttatni az amerikai kormányt. Egyfolytában azt hallottam, Moszkva ezt akarja, Moszkva azt akarja" - tette hozzá Feinberg.Mingyija Gavaseli, a Sputnik washingtoni irodájának vezetője nem kívánta kommentálni az értesüléseket.Az RT honlapján azt írta kedden, hogy levelet kapott az igazságügyi minisztériumtól: jegyeztesse be magát külföldi ügynökként. A szervezet nem tudatta, hogy eleget tesz-e a felszólításnak."Az amerikai kormány újságíróink ellen indított háborújának célja az, hogy kiábrándítson minden álmodozó idealistát, aki még hisz a szólásszabadságban" - szögezte le az RT főszerkesztője, Margarita Szimonjan. A véleménynyilvánítás szabadságát "azok teszik sírba, akik kitalálták" - fűzte hozzá.