Országos lefedettségű lehet Vajna rádiója

Vajna szinte azt csinál, amit akar

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

A Magyar Nemzet kalkulációi szerint ez azt jelenti, hogy a hivatalos tenderkiírásokban szereplő adatok szerint is legalább 2,2-2,3 millió emberhez juthatnak el.Ahogy a Sztárklikk is megírta : 7,2 milliárd forintos veszteséggel zárta a múlt évet az Andy Vajna filmügyi kormánybiztos érdekeltségébe tartozó TV2 Media Csoport Zrt.A portál szerint a cég könyvvizsgálója fel is szólította a tulajdonost, hogy pótolja a hiányzó alaptőkét a cégben, vagy szüntesse meg azt. Andy Vajna erre azzal reagált, hogy összesen 4, tehát négyforintos alaptőkeemelést hajtott végre a cégben.