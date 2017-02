Országot értékel ma az MSZP

Forrás: nepszava.hu

Hogy a hetek óta tartó, így záruló politikusi értékelőbeszéd-sorozatot követi-e érdemi párbeszéd, illetve együttműködés a baloldali ellenzéki pártok között, egyelőre kérdéses. Már csak azért is, mert a héten a Párbeszéd és a Bokros Lajos volt miniszter nevével fémjelzett Modern Magyarország is "kiszállt" az előválasztásról szóló tárgyalássorozatból, a Demokratikus Koalíció (DK) pedig Gyurcsány Ferenc évértékelője óta sértett szerepben van, hiszen abban a volt kormányfő elleni szervezkedés gyanúját fogalmazták meg. Hogy a Lengyel László nevével fémjelzett "királycsináló háttértárgyalások" verziójából mi igaz, máig sem tisztázott, az azonban biztos, hogy Gyurcsány és az MSZP miniszterelnök-jelöltje között nem enyhül a feszültség.Botka László a 24.hu-nak adott interjúban saját mostani szerepvállalásáról úgy fogalmazott, "ökörség" az a sajtóban terjedő hír, hogy a jelöltséget csak médiahekknek szánja."Mi a lópikulának csinálnék én médiahekket" - tette fel a kérdést, hozzátéve: tovább is húzhatta volna "az MSZP örök ígérete" szerepet, kényelmesen elmondhatta volna Szegedről is, hogy mit gondol a világról, de inkább felvette a kesztyűt, mert hisz abban, hogy nem biztos a bukás 2018-ban.Ahogy hisz abban, hogy a most még mellé nem álló ellenzéki pártok, mint az LMP vagy az Együtt is támogatni fogja, még akkor is, ha utóbbi ötletét, az előválasztást nem tartja jónak. Botkát egyébként a Baloldali Önkormányzatok Közössége (BÖK), így több mint harminc polgármester is támogatásáról biztosította.Megismételte azonban, a DK elnökével nem akar együtt dolgozni. "Nincs Gyurcsány-fóbiám, a személyes véleményem jobb róla, mint az átlagválasztóé, de ettől még tény, hogy az Orbán leváltásához szükséges többség nem szedhető össze, míg Gyurcsány a bal egyik vezetője. Csak akkor hisznek nekünk az emberek, ha garanciát adunk rá, hogy nem a 2010 előtti kormányzás hoznánk vissza" - fogalmazott Botka.