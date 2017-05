Őrület! Találtunk egy hithű fideszest

Tamás,



el sem olvasom a cikket, mert hülyeségeket írsz.



Minket, akik eddig is a fideszre szavaztunk, egyáltalán nem érdekel a korrupció, a lopás, Habony, Ferhófstadt, Sulc, Bayer és a lopás, meg a putyinozás, meg oroszozás és hasonlóak. Ha megszorozzátok ezeket a jelenségeket kettővel, vagy hárommal, az sem érdekel, akkor is a fideszre fogunk szavazni.



Azért, mert mi a nemzeti értékeket felvállaló politikusokra szavazunk. Nem jobbra, balra, vagy liberális köcsögökre, nem Teréz anyákra és a Pápára, hanem azokra, akik Magyarországot nem akarják elveszejteni.

Érted? Felőlünk hússzor bezárathatják a CEU-t, lefejezhetik Soros Györgyöt és taknyán-nyálán, akár összeverve rángathatják a soros civileket, a liberál-bolsi újságírókat, a nyávogó tizenéves "újságíró" firkászokat, a ligetvédő idiótákat, a Szélütött Bernadetteket és CIA Tímeákat, a festett hajú nyomoronc Uj Pétereket, az antiszemitázó magyar-gyűlölőket, mi akkor is megválasztjuk újra és újra Orbánékat, mert végre nyílt egy kis tér Magyarországon az itt élő magyaroknak is, nem csak a turistáknak.



Érted? Nem kell baromságokat írni, hiába erőlködtök, akiket meg akarnátok győzni, azok nem olvasnak ilyen simicska-soros szagú cikkeket.



Üdv,

