Ősrégi kohószökevény buszok térnek vissza Budapestre

Forrás: 24.hu

A legfrissebb hírek szerint 30 milliárd forint még mindig hiányzik a 3-as metró felújításához, a főváros vezetése abban bízik, hogy júliusban szerződést köthet a többször megismételt tender győztesével és az év második felében megkezdődhet a metróvonal rekonstrukciója.A főváros és a BKK vezetése szerint lesz elegendő pótlóbusz a felújítás idején. Új, használt, kiszervezett és a kohóból visszamentett buszok is közlekednek majd a metrópótlás során.A BKV-Figyelő kérdésére a BKK közölte a pótláshoz összesen 150 buszt kell megmozgatni, ezek négyötödét a BKV, a többit magántulajdonú szolgáltatók üzemeltetik majd.Először is: az már biztos, hogy minden metrópótló busz 0-4 éves, alacsonypadlós, légkondicionált csuklós jármű lesz, régi buszok olyan vonalakon tűnnek majd fel, amelyekről újabb buszokat irányítanak át metrót pótolni.A metrópótlás idején 30 darab új Mercedes-Benz Conecto G típusú csuklós autóbusz áll majd forgalomba. A csuklós járműveken kívül a tervek szerint több mint 70 darab új szóló autóbusz (45 darab MAN Lion's City A21, 25-30 darab Mercedes-Benz Conecto típusú) is segíti majd a közösségi közlekedést.A BKV 40 szóló és 30 csuklós autóbuszt tervez használtan beszerezni, ezek - a BKK közlése szerint - ugyancsak a máshonnan kieső buszok helyére állhatnak be.A BKV a tervek szerint 25-30 darab régi, a forgalomból már kivont Ikarus 280-as és Ikarus 435-ös buszt újít fel, melyek a metrópótláshoz átirányított korszerű csuklós buszok helyén állhatnak forgalomba.