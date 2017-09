Összehangolt támadás indult az RTL Magyarország ellen

Kolosi Péter

Forrás: Facebook

A cikket egyértelműen azzal a szándékkal írták, hogy azt a hamis látszatot keltse, hogy az RTL Magyarországon veszteséges, amelytől tulajdonosai meg akarnak szabadulni.A szerző szándékai egyértelműek: dezinformálni, az RTL Magyarország üzleti hírnevét aláásni. Mindeközben társaságunkat üzleti adatok meghamisításával vádolja. Természetesen a Figyelőnek bíróság előtt kell majd felelnie hazug állításaiért, de talán érdemes néhány ponton feleleveníteni a sokszor megmosolyogtató következtetésekkel tarkított gondolatsort.Azt állítja - az egyébként ismeretlen - szerző, hogy az RTL-en kívül mindenki nagyon derülátó, egy 8,6% os dinamikával bővülő piacon, amiről csak mi állítjuk, hogy stagnál, és ezt persze azért tesszük, hogy így állítsuk be elfogadhatónak állítólagos veszteségünket.Beszámol az RTL Csoport (luxemburgi anyacégünk) éves jelentésében megtalálható üzemi nyereségről, amely 12 mio €, azaz kb. 3,6 md Ft (ez konszolidáltan, az összes kábelcsatornánk és az RTL Klub, valamint minden más tevékenységünk számait mutatja), majd az adózás utáni eredményt már inkább csak a Magyar RTL Zrt. éves beszámolójából (azaz kizárólag az RTL Klub, kábelcsatornák nélküli, önmagában valóban veszteséget termelő tevékenységéből) szedi. Így gondol minket veszteségesnek.A reklámpiac 2016-os méretéről valóban eltért a piac és a tv2 véleménye. A MEME többsége (benne a Viacom, ez később majd lényeges lesz) az elejétől kezdve egyetértett az RTL azon kezdeményezésével, hogy az éves piacméretre vonatkozó számban ettől az évtől meg kelljen adni az állami költések arányát, tekintettel arra, hogy az az elmúlt hat évben hatszorosára, de a tavalyi évhez képest is duplájára nőtt.Ráadásul a piac ezen szeletéhez a szereplők nagyon jelentős része semmilyen, vagy csak nagyon kis részben férhet hozzá. Természetesen a "közel 10 százalékos" piacbővülés csak ezzel a kb. 6 md Ft hozzáadásával igaz, amit nagyrészt maga a tv2 kapott.Továbbra is azt állítjuk, hogy a televíziós reklámpiac állami reklámköltések, valamint ügynökségi bónuszok nélkül csökkent az elmúlt évben. Egyébként ez valóban sajnálatos. A környező országok legtöbbjében ugyanis valódi növekedésről beszélhetünk. (Csak a szakmabeliek kedvéért: az RTL-en belül a net-net-net számokat használjuk, míg a MEME net-net adatokat összesít.)A szerző hiányolja az RTL átfogó ületi stratégiáját is, valamint úgy veszi észre, hogy nem értjük a hirdetők igényeit. Egyben vészjóslónak tartja a jövőre nézve többek között két "nagyágyú, Dirk Gerkens és Rákosi Tamás távozását is". Miután Dirk Gerkens munkaviszonyát rendes felmondással megszüntette az RTL, belső vizsgálat indult, ennek eredményeként a volt vezérigazgatóval szemben a felmondást az RTL rendkívülire változtatta, Rákosi Tamás érdekeltségeivel pedig lezárt minden üzleti kapcsolatot.Nem teljesen világos, hogy miért akarná az RTL, mint állítólagos eladó piaci borúlátással rontani egy esetleges áralkuban a tárgyalási pozícióit, ahogy az sem, hogy a Magyarországon kifejezetten jelentős tevékenységet, sőt a régiós központjának több részlegét is Budapesten üzemeltető Viacom, mint vevő miért hinne jobban az RTL "kozmetikázott" adatainak, mint a saját piacismeretének.Persze, nem zárható ki, hogy a "Viacom-szál" csak egyszerű mellékgondolat, és igazából valaki más szeretné megvenni az RTL-t, így érdeke, hogy azt vergődő koloncnak állítsa be, és mindezt, ami a cikk irója szerint történik, közelebbről meg nem nevezett "keringő pletykák" és "bizonyos fejlemények" alapján egyértelmű következménynek vegye.A szebb napokat megért Figyelőben megjelenő írást néhány óra múlva már a hirado.hu is átvételre érdemesnek találta. Miközben az origo éppen terjedelmes nézettségi összefoglalót tett közzé arról, hogy a tv2 megelőzte nézettségben az RTL Klubot.A bemutatott tv2-es grafikonok nem a piac jelentős része, és az RTL által is használt 18-49-es korosztályban, de még csak nem is a tv2 által használt 18-59-ben láthatók. Ezekben ugyanis az állításból egy szó sem igaz. Az origo - és néhány órán belül 5-6 más, már előre pontosan megjósolható oldal - által megjelentetett tv2-es adatok most éppen a 18 éven felüli, - vagy ahogy versenytársunk még nevezi - "választókorú nézők"-re vonatkozik.A fenti írásokból teljesen egyértelmű, hogy a tegnapi napon az RTL Magyarország ellen összehangolt, hazugságokkal és csúsztatásokkal teli, támadás indult. Pont olyan, amihez hasonlót a magyar média mostanival azonos szereplőitől már többször láthattunk.Ahogy eddig is, mi a továbbiakban is maradunk a hiteles tájékoztatás és a valódi tények pártján, és - ahogy azt már korábban jeleztük - a jelen ügyben megtesszük a szükséges jogi lépéseket.Végezetül, amennyiben a Figyelő valóban azt szeretné vizsgálni, hamisít-e üzleti adatokat valaki a magyar televíziós piacion, javasoljuk számukra a következő megtörtént eset feldolgozását: az elmúlt év utolsó hónapjaiban társaságunk ügyvédi felszólítást kapott több, mint 4 md forint megfizetésére a tv2-nek.Egyáltalán nem értettük, hogy a minden valódi jogalapot nélkülöző ügyvédi levélnek mi az értelme. A felszólításnak nem tettünk eleget, de természetesen ezek után sem történt semmi (értsd: a tv2 nem indított pert). Majd ezek után csodálkozva láttuk a tv2 éves beszámolójában az - egyébként önmagában is gigantikus 7,5 Md veszteségről szóló jelentést. Azért csodálkoztunk ezen, mert összeadva a tv2 tavalyi, nyilvánosan is tudható költéseit és befektetéseit, véleményünk és becslésünk szerint tavalyi veszteségük akár a 12 md Ft-ot is elérhette.Felmerült a gondolat, nem arról lehet-e szó, hogy a nekünk küldött értelmetlen levélben szereplő 4 md-os összeget tüntetik fel a könyveikben elhatárolt nyereségként, hogy ezzel csökkentsék kimutatott veszteségüket.Mi ezt a nyilvános adatokból kideríteni nem tudjuk, de látva a Figyelő szakmai "alaposságát" és agilitását, nekik talán sikerülhet választ kapni erre, a piac számára igen csak érdekes kérdésre.