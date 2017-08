Összeverekedtek a megemlékezők Barcelonában

Forrás: Hír TV

A katalán rendőrök letartóztatták a barcelonai és cambrilsi terrortámadás újabb gyanúsítottját is. A Ripoll településen őrizetbe vett férfit dühös tömeg várta, többen azt skandálták: gyilkos.Vele együtt már négy embert vettek őrizetbe: három marokkói állampolgárt, valamint egy migrációs hátterű spanyol állampolgárt. A csütörtöki barcelonai és péntek hajnali cambrilsi terrortámadás megszervezésében és végrehajtásában egy tizenkét fős banda vett részt.A tizenhét és huszonnégy év közötti férfiak valamennyien marokkóiak.A barcelonai La Rambla sugárúton virrasztással tisztelegtek a csütörtöki terrortámadás áldozatainak emléke előtt. Sokan mécseseket és virágokat helyeztek el a tragédia helyszínén - számolt be a Hír TV "Az élet megy tovább, nem maradhatunk otthon. Azért vagyunk itt, hogy a gyászolókat támogatásunkról biztosítsuk" - mondta egy megemlékező."Féltem és ideges voltam, amikor idejöttem. Nem tudtam, milyenek lesznek itt az emberek: gyászolnak majd vagy a történtek miatt dühösek lesznek. Olyan jó, hogy az emberek itt összegyűltek, és együtt emlékeznek" - mondta egy másik résztvevő.Előzőleg Barcelona főterén, a Placa de Catalunyán tartottak megemlékezést, amelyen Fülöp király és Mariano Rajoy miniszterelnök is részt vett. A tömeg egyperces néma főhajtással tisztelgett az áldozatok előtt. Ezt követően tapsoltak, és azt skandálták az emberek, hogy nem félnek. A tömeg ezután a gázolásos terrortámadás helyszínén, a La Ramblán vonult végig.Nem mindenki emlékezett békésen. A támadás másnapján tüntetők verekedtek össze a barcelonai támadás helyszínén. A Falanx (La Falange) párt tüntetést szervezett a terrorizmus ellen. A radikális jobboldali szervezet a két világháború között Spanyolországot kormányzó Franco tábornok nézeteit vallja. A csoport a migrációt és a multikulturális társadalmat okolja a terrortámadásért. Tüntetésükkel egy időben antifasiszta és migrációpárti tüntetők is gyülekeztek. A két tábor többször is összeverekedett.Barcelonát egy széles baloldali koalíció támogatta baloldali polgármester Ada Colau irányítja, aki bevándorláspárti nézeteket vall. 2017. február 18-án százötvenezres tömeg tüntetett azért, hogy a kormány több migránst fogadjon be.