Öt új védőoltás lehet ingyenes

Röhej a köbön, Gyurcsány nem mehet be a kultúrba

Forrás: MTI

Közölte, arra lehet számítani, hogy minden lejárt, jogszerű és elismert számlát kifizet az államkassza. Hozzátette: az adósságok kifizetéséről várhatóan az év végén dönt a kormány, attól függően, mennyi lejárt tartozás van.Lázár Jánost beszélt arról is, hogy védőoltások támogatásával kapcsolatos előterjesztések kerülnek a jövő héten a kormány elé. Hozzátette: szakmai konszenzus látszik arról, hogy kötelező és térítésmentes legyen a bárányhimlő elleni oltás. Elmondta, az agyhártyagyulladás C típusa elleni védőoltás mellett a B típus elleni oltás is ingyenes lehet. Közölte, tárgyalnak a rotavírus és a hepatitis A elleni vakcinák támogatásáról is.A hepatitis elleni oltás kapcsán hozzátette: a serdülők oltásának részleges térítés melletti biztosításáról lehet szó.