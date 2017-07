Paks 2 szelleme lebegett az idei Anna-bál felett

Nem jött be Orbán jóslata

Még az alapkövet is megáldották Budaörsön

Szerző: Márkus

Az MTI beszámolója szerint jókora paksozásba torkollott Süli János Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter megnyitó beszéde a 192. Anna-bál megnyitóján.A távirati iroda szerint Süli azt mondta: vannak szokások, amelyek idővel korszerűtlenné válnak, eltűnnek, és vannak olyanok, amik fennmaradnak. Erre példa az ország legnagyobb múltú bálja, az Anna-bál.A miniszter arról is beszélt: Balatonfüred és Paks közt szoros a kötelék. Az atomerőműben dolgozók 1984 óta üdülhetnek a Balaton-parti városban, a két település pedig idén együttműködési megállapodást is kötött egymással.Bóka István, Balatonfüred fideszes polgármestere a város egyik legnagyobb büszkeségnek nevezte az Anna-bált. Hozzátette: a hagyományok tisztelete mellett minden évben törekednek az újításra.Az újítás alatt a város első embere nem a Paks 2-ért felelős miniszter beszédére gondolt, hanem arra, hogy idén a bálnak helyt adó Anna Grand Hotellel szomszédos Blaha Lujza utcában utcabál is kíséri a rendezvényt.