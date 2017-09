Pakson tanítási szünet és vízhiány lesz pénteken

Forrás: MTI / Sztárklikk

Tájékoztatása szerint a város háromnegyed részén, ha kisebb nyomással is, de biztosított az ivóvíz, a Malomhegy nevű városrészen azonban továbbra is vízhiány várható, miután szerdán, majd csütörtökre virradóra meghibásodott a Boc-hegyi magastározó töltővezetéke.A hiba elhárításába már a Fővárosi Vízművek nyolcfős csoportja is bekapcsolódott - mondta az ügyvezető, hozzátéve, ha semmi nem lassítja a munkát, az éjszaka végeznek a javítással.Addig az ellátatlanul maradt 10-15 utcába tartályos vizet szállítanak.Az atomerőművet és a város külterületeit nem érintette a szolgáltatás kimaradása, mert azok más vezetéken jutnak ivóvízhez - mondta az ügyvezető, aki az okok kivizsgálását a helyreállítás utánra ígérte.Szabó Péter polgármester arról tájékoztatott, hogy az intézményeket csütörtökön tartályos és palackos vízzel látták el, pénteken a tankerületi központ által működtetett általános iskolákban tanítási szünet lesz, más intézményekben rövidített tanórákat tartanak.A bölcsőde, az óvodák és az idősek otthona a megszokott ellátást nyújtja akkor is, ha valamilyen ok miatt szünetelne a vízszolgáltatás - mondta a polgármester.A Paksi Gyógyászati Központban péntek reggel döntenek a működési rendről.Amennyiben továbbra is gondok lesznek a vízellátással, a laboratórium és az egynapos sebészet nem fogad betegeket, és zárva lesz a gyógyfürdő is.