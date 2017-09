Palkovics nem mondott igazat az iskolakezdés feltételeiről

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

A mostani tanév elején minden korábbinál nagyobb gondot okoz a pedagógusok hiánya - mondta Galló Istvánné."Elképesztő híreket, jelzéseket kapunk a különböző szervezeteinktől, hogyan indult ez a tanév. Ezért kicsit cáfolnom kell Palkovics László azon bejelentését, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy zavartalanul elinduljon a 2017/2018-as tanév, ha ugyanis nincs pedagógus, nem adott minden feltétel.Ezek nem elszórt példák, hanem gyakori probléma. Meg kell nézni, hogy az interneten hány álláshirdetés van, még szeptember 4-én is keresnek gyorsan pedagógusokat."A szakszervezeti vezető szerint a munkaerőhiány fő oka, hogy a nyugdíjba vonuló pedagógusokat nem motiválják a maradásra."Betartatják azt a törvényt, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után nyugdíjba kell menni, illetve kérvényezheti, hogy tovább taníthasson, de akkor nem folyósítják a nyugdíját. Ezt az engedélyt általában megadja a fenntartó, de az azért faramuci helyzet, hogy hiány van pedagógusból, de a tanároknak kell könyörögni, kérvényezni, hogy segíthessenek és különben az iskolában nem lesz matek- vagy kémiatanár."Galló Istvánné hangsúlyozta, hogy a tanárhiány már nem csak a kisebb településeken jelent problémát."Most már a fővárost is elérte. Tudok olyan szakközépiskolát, ahol szeptember 1-jén tíz pedagógus hiányzott. Rémisztő példákat lehetne hozni; a tanévnyitón nem tudták bemutatni az elsős tanítónénit."A PSZ elnöke megjegyezte, hogy a mostani munkaerőhiány alapján az életpályamodell nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert nem tolonganak a fiatalok a szakmába.Galló Istvánné emlékeztetett, hogy a béremelésről 2013-ban egyeztek meg, de a kormány már 2014-ben sem tartotta be azt a korábbi ígéretét, hogy a pedagógusok bérét a minimálbérhez igazítja.