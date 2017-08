Pataky Attila egy gömbvillámtól kapta táltos erejét, amivel átsegítette édesanyját is a halálkapun

Forrás: Bors

Pataky Attilát felhívta a Bors : elárulta, hogy különleges képességét egy természeti jelenségnek köszönheti.- 12 éves koromban csapódott be mellettem egy gömbvillám. Azóta különös dolgok történtek velem, és mindez az idők folyamán fokozódott és fokozódik. Kapcsolatba tudok kerülni a köztes világgal, és az odaátlévőkkel - mondta Pataky Attila.A zenész több interjújában kiemelte, hogy milyen erős lelki kötelék fűzte édesanyjához. Pataky Attila épp születésnapja előtt vesztette el őt, aki egy combnyaktörést követően tolókocsihoz volt kötve.- Az utolsó két hónapban már sokat fogyott. Azt mondta, elfáradt, és már menni akar. Mi, a család engedjük el. Tudta, hogy táltos képességekkel rendelkezem, arra kért, hogy most segítsek az átmenet nehéz pillanataiban. Azt mondta, na kisfiam, azt ígérted, ha eljön az időm, segíteni fogsz. Menni akarok. Ne tartóztassatok. Hozzá kell tegyem, hogy míg súlyos beteg volt, rengeteg energiát, erőt küldtem neki. Ő ezt tudta is, de aztán már nem bírta a szenvedést, elfáradt, menni akart. Nagyon nehéz döntés volt, összehívtam a családot, és megbeszéltem a nővéremmel a dolgot. Azt mondtam neki, engedjük el anyukát gondolatátvitel segítségével, mert azt kéri. Amennyire tudtam megtisztítottam az utat előtte - mondta Pataky Attila.