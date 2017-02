Pataky Attila: örökéletű fénylények vagyunk

Forrás: 24.hu

Az egész egy nagy simli, még a jéghegy csúcsánál is kisebb - mondta a rockzenész, akinek már nem hiányoznak az ufók. Őt egyébként különösebben nem érdekli a hír, csupán a jelenlegi valóság. Szerinte egyébként a NASA több mindent elhallgat, amit egy történettel is szemléltetett.Képzeld el, hogy bemész egy étterembe, ahol látod, hogy hátul nagy konyha működik és sorra készülnek a finomabbnál finomabb ételek. Ám amikor rendelsz valamit, a pincér egy pirítóst hoz ki neked. - De hiszen látom, hogy hátul főznek - kiáltasz fel. - Sajnálom, csak ez van - mondja a pincér.Felmerült a kérdés, hogy a NASA miért hallgatna el bármit is. Patakynak erre is van magyarázata: információ = hatalom, a NASA pedig hataloméhes.Éjjel-nappal hazudnak csak. Olyan, mint amikor a kutyának adsz tenyérből egy kis csontot és ő azzal eljátszik - mondta, majd hozzátette, hogy nagyképűség azt gondolni, hogy akár csak a mi Naprendszerünkben is mi vagyunk a meghatározóak.Azzal miért nem foglalkozik senki, hogy már 3510 jégkorszakot túlélt az emberiség? Azért, mert az nem passzol a materiális nézetükbe! - magyarázta.Pataky szerint egyébként se a jégkorszaktól, se a globális felmelegedéstől nem kell félni, ugyanis csak a háttérhatalmak akarják azt, hogy állandóan féljünk és szorongjunk. Örökéletű fénylények vagyunk, ezzel nekünk nem kéne foglalkozni - zárta le.