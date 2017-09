Pécs önkormányzatában bohócokra nincs szükség

Forrás: MTI-Sztárklikk

A városvezető napirend előtti felszólalásában felidézte, 2009 májusában 40 milliárd forintos adóssággal vette át az önkormányzat irányítását.Akkor úgy látta, az adósságállomány "eltakarításához" 25 év kell, a kormány adósságátvállalása azonban segített. Kitért arra is, hogy a pécsi közösségi közlekedés rendbe rakása 6 milliárd forintba került.Páva Zsolt közlése szerint a tényfeltáró bizottság feladata annak kivizsgálása, milyen folyamatok játszottak közre abban, hogy "ilyen helyzetbe" jutott a megyeszékhely.Az önkormányzat önfeloszlatását, a városvezetés lemondását sürgető ellenzéki felvetésekkel kapcsolatban azt a kérdést tette fel, "vajon csökken-e a költségvetési adósság, erősebb lesz-e Pécs gazdasága" ennek köszönhetően.Hoppál Péter az ülésen a pécsi közélet és értelmiség jelentős "adósságának" nevezte, hogy elmaradt annak feldolgozása, "milyen folyamatok vezettek el negyedszázad után napjaink helyzetéhez".Vélekedése szerint Pécs nem megfelelően élt a rendszerváltás adta lehetőségekkel, majd emlékeztetett arra is, hogy a nagy régióközpontok közül Pécs vált utoljára megközelíthetővé autópályán.A szakmai bizottság tagja lesz Madár Péter közgazdász, Rappai Ágnes Eszter könyvvizsgáló, Schneider János vállalkozó, valamint Soó László, aki 2009 előtt több ciklusban vezette az önkormányzat költségvetési bizottságát az MSZP színeiben is - ismertette.Hoppál Péter szintén példaértékűnek nevezte a kormányzati adósságátvállalást és az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projekt nyomán létrejött kulturális intézményrendszer állami támogatását, amelynek ez évre jutó összege 1,8 milliárd forint.Gulyás Emil (MSZP) önkormányzati képviselő reagálása szerint "elképesztő és felháborító" a tényfeltáró és az önkormányzat irányítását segítő bizottság létrehozása, ezért a képviselő-testület feloszlatását sürgette.Utóbbira Keresztes László Lóránt LMP-s önkormányzati képviselő is javaslatot tett.Csizi Péter pécsi fideszes országgyűlési képviselő, a helyi Fidesz-KDNP-frakció munkáját segítő bizottság elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt nyolc évben számtalan problémát oldottak meg a polgármesterrel összefogva.A politikus ismételten ostobaságnak minősítette, hogy a testület révén "gyámság alá helyezték", vagy "megpuccsolták" volna Páva Zsoltot.A közgyűlés fideszes többsége a napirend előtti felszólalások után leszavazta az ellenzék javaslatát, ami arról szólt volna, hogy feloszlassák a testületet.Ekkor Berkecz Balázs a terem széléről bekiabált, hogy "Mondjatok le, Pécs többet érdemel nálatok!"Erre tromfolt a kultúráért felelős államtitkár, hogy "Bohócokra nincs szükség.Gyorsan jött is a válasz: "A bohócok ti vagytok, Péter."Ezt követően a polgármester kérte, hogy vezessék ki az Együtt politikusát a teremből, amit az őrök meg is tettek.A képviselő-testület a közgyűlés feloszlatását célzó ellenzéki indítványt nem vette napirendre.