Pert vesztett Andy Vajna

Közélet

Már 400 ezer követője van Bálint gazdának

Örüljünk együtt a tavasznak! - ezt kéri Facebook oldalának követőitől Bálint gazda. Gyuri bácsi 97 évesen is aktív életet él, amit mi sem jelez jobban, hogy - erről is ő maga számol be - követőinek száma elérte a 400 ezret.