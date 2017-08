Pintér döntött: börtönre ítélt rendőrök szolgálhatnak tovább

Forrás: Hír TV

Rendszerszintű problémának tűnik, hogy a magyar hatósági szerveknél a hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazások következmények nélkül maradnak - írja a hírtv.hu Évente nagyjából ezer feljelentés születik ilyen ügyekben, de ezek nagy részében még nyomozás sem indul, vádemelésig pedig csak töredékük jut el. Emellett egy, 2014-ben megszavazott törvény miatt azok a rendőrök is gyakran tovább szolgálhatnak, akiket jogerősen elítéltek visszaélések miatt.2013-ban három rendőr Hatvanban rugdosott meg két, lopás miatt előállított gyanúsítottat úgy, hogy az egyiknek a bordája is eltört. Egyikük 1 év 6 hónap letöltendőt kapott, a többiek egy év felfüggesztett börtönt. Előbbinek a bíróság a törvényben előírt minimumnál (2 év) is enyhébb büntetést adott, annak ellenére, hogy már volt priusza, korábban közokirat-hamisítás és szolgálatban kötelességszegés miatt ítélték el jogerősen.Ráadásul a bántalmazásért elítélt rendőrök akár felfüggesztett börtönbüntetésük alatt is tovább szolgálhatnak a testületben. 2010-ben a parlament elfogadott egy olyan törvényt, amely megtiltotta, hogy a belügyminiszter engedélyével tovább szolgáljanak a hivatali bűncselekmény miatt elítélt rendőrök - a testülethez csak a próbaidejük lejárta után jelentkezhettek újra.2014-ben azonban visszaállították a Gyurcsány-kormány alatt érvényes törvényt, azaz a belügyminiszter jelenleg is engedélyezheti, hogy a felfüggesztett börtönbüntetését töltő rendőr tovább szolgálhasson. Ezzel a lehetőséggel Pintér Sándor elég gyakran élt is: 2015-ben 12 felfüggesztett börtönre ítélt rendőrből 9-nek engedélyezte a szolgálatban maradást.