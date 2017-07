Pintér ezt mivel magyarázza? Dandártábornok a gyanúsított

Forrás: MTI / Sztárklikk

Keresztes Imre közleményében nem nevezte meg a volt vezető beosztású rendőrt, ugyanakkor a Magyar Idők szombaton írt arról, hogy a héten emel vádat a főügyészség Ármós Sándor volt Nógrád és Pest megyei rendőrfőkapitány ellen, akit tavaly több millió forint értékű valuta átvétele közben értek tetten.A főügyész közleményében azt írta, az ügyészség vesztegetést állítva, illetve külföldi hivatalos személlyel kapcsolatban folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével vádolja a volt vezető beosztású rendőrt.A volt címzetes rendőr dandártábornok a vád szerinti bűncselekmény elkövetésekor az Országos Rendőr-főkapitányság állományába tartozott, de átvezénylés alapján a Belügyminisztériumban teljesített szolgálatot.A vádhatóság szerint még 2016 elején azt állította egy cég képviselőjének, hogy ő fog előkészíteni egy állami támogatásról rendelkező határozatot.Az eredményes ügyintézés érdekében 24 millió forintot kért azért, hogy a dokumentumot olyan személynek továbbítsa, akinek "ráhatása van az ügyre" - írta Keresztes Imre.Hozzátette, a másik fél ezt, valamint a később 10 millió forintra csökkentett ajánlatot először visszautasította, de végül egy ismerősén keresztül eljuttatta a kért 10 millió forintot a vádlottnak.A volt főrendőrt azzal is vádolják, hogy kérésre több embernek is megígérte: egy külföldi ismerőse révén utánanéz annak, hogy egyikük ellen adott országban kiadtak-e körözést.Valótlanul azt állította, hogy az illetőt körözik, de 7 millió forintért elintézi, hogy ennek ellenére zavartalanul beléphessen az adott ország területére."A vádlott a magánszemélyektől további hatósági ügyek elintézéséért 7 millió forintot kért arra hivatkozva, hogy azt az ügyben eljáró külföldi hivatalos személynek továbbítja" - fogalmazott Keresztes Imre, aki szerint a volt rendőri vezető az ügyintézésért cserébe először 6 millió forintot kapott.A vádlottat akkor érték tetten, amikor tavaly július 29-én a fennmaradó 8 millió forintot átvette egy gyorsétterem parkolójában - tette hozzá.A vádhatóság kitért arra: a vádlott az ígéretei ellenére az ügyekben nem intézkedett, az erre történt valótlan hivatkozással megszerzett pénzt másoknak nem továbbította, az általa átvett, összesen 16 millió forintot saját céljaira fordította.Keresztes Imre közlése szerint a vádlott tettéért akár 12 év szabadságvesztést is kaphat.A volt címzetes rendőr dandártábornok - akinek a szolgálati viszonya időközben felmentéssel megszűnt - és 4 civil társa szabadlábon védekezik.A Magyar Idők szombati számában azt írta, Ármós Sándort a Nemzeti Védelmi Szolgálat jelzésére fogták el, hivatásos szolgálati viszonyát pedig április 30-án szüntette meg Áder János köztársasági elnök, miután a tábornok méltatlanná vált a belügyi szolgálatra.