Pintér Sándor küzdelme a valósággal

Forrás: Népszava

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságon a rendszeresített státuszok száma 80, amelyből 2016. január 1-jén 64, míg 2017. július 1-jén 58 volt betöltve - ezt még korábban írta Pintér Sándor a jobbikos honatyának, aki azonban nem volt megelégedve a válasszal és újra kérdéseket tett fel. Azt firtatta, hány vízirendőr teljesít szolgálatot képesítés nélkül, miért menekülnek el a Somogy megyei Rendőr-főkapitányságról, s miért ürült ki a balatonkenesei vízirendészeti őrs?"Teljes mértékben téves azon információja, miszerint a képzett és tapasztalt vízirendészeti rendőrök létszáma az idei szezon kezdetére drasztikusan csökkent. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság fluktuációs aránya a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság egészéhez viszonyítva nem mutat szignifikáns eltérést, sőt, annál alacsonyabb. Mindössze két fő nem rendelkezik a vízirendészeti szolgálathoz szükséges képzettséggel, képzésük azonban már jelenleg is folyamatban van" - írta válaszában a belügyminiszter. Szavai szerint a balatonkenesei őrs vízirendőreit szolgálati helyük, a kisúszómű felújítása miatt helyezték át Balatonfüredre, illetve Siófokra.Ezzel szemben a Népszava úgy értesült, hogy lassanként valóban elfogytak a kenesei őrsön szolgálatot teljesítők. Az okok különbözők. Az utóbbi időben többen hagyták ott a balatoni vízirendészetet, mint ahány új dolgozót fel tudtak venni: ráadásul az újoncok kiképzése is hosszas folyamat.Pintér Sándor hangsúlyozta: a rendőrség az idén is kellő számban ügyel a fürdőzők biztonságára. A belügyminiszter nem tér ki rá, de úgy tudjuk, a Dráváról is érkezett erősítés a nyárra a balatoni vízi-rendészethez.