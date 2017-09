Pofátlan csalók már az önkormányzatoknál próbálkoznak

Forrás: szoljon.hu

Szabó András, Kunhegyes polgármestere a szoljon.hu -nak elmondta, hogy egy középkorú hölgy jelentkezett nálam a napokban, magas kedvezményeket ígért a gázszolgáltatás terén. Azt mondta, tíz-tizenöt százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá az energiához, ha megállapodást kötnek vele. Az üzletkötő a gázszolgáltató földgáz és villamos energia akvizíciós területi értékesítőjének adta ki magát, még névjegykártyát is mutatott, amely a polgármester szerint hitelesnek tűnt.A kedvezmény mértéke viszont gyanút keltett benne, ezért kérte, hogy elektronikusan juttassa el neki, hivatalos úton az ajánlat dokumentációját. Azóta nem hallott róla. Az önkormányzat intézményeinek ajánlott kedvezményes lehetőséget, azt állította: Szolnokon, Túrkevén és Kunmadarason már megállapodást kötött a helyhatósággal.A szoljon.hu kérdésére Guba László, Kunmadaras polgármestere határozottan cáfolta a megállapodás tényét. Hozzátette: ugyan a madarasi önkormányzatot is felkereste a hölgy egy hasonló ajánlattal, valamint számlamásolatokat kért, de azokat nem bocsátottak rendelkezésére.Úgy tudják, az említett területi képviselő megfordult a két településen több idős embernél is, hasonló kedvezményeket ígérve és üzletkötésre csábítva őket. Az időseket úgy próbálták még átverni, hogy a gázkonvektorok cseréjéhez több tízezer forint előleget kértek, mivel január elsejétől - állításuk szerint - megváltozik a vonatkozó uniós előírás, sok készüléket le kell majd cserélni. Sajtóértesülések szerint sokan bedőltek nekik.A Kunhegyesen üzletelni próbáló hölgy névjegykártyát is hátrahagyott. A hírportál munkatársai felhívták az ott feltüntetett telefonszámot. Egy idős, mély hangú hölgy jelentkezett a vonal túlsó végén. A magát egy Kunhegyeshez közeli, nem létező település fiktív lakójának kiadó újságíró érdeklődött kedvezményes gázszolgáltatás és konvektorcsere felől, várva a teljes körű tájékoztatást.A nő azonnal az újságíró szolgáltatója, lakcíme, gázfogyasztási szokásai és ügyfél-azonosító száma felől érdeklődött hevesen. Kérte a legutóbbi számlát vagy másolatban vagy személyesen. Kihangsúlyozta, hogy a másolaton ne legyenek eltakarva az adatok. A konvektorcsere úgy valósulhatott volna meg, ha a "szakértő kolléga" felkeresi, akinek egy kisebb összeget kellene majd előlegként átadni.