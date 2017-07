Pofátlanul magas árak a Hungaroringen

Forrás: Pénzcentrum

Az idei Forma-1-es Magyar Nagydíjon nem nehéz otthagyni egy kisebb vagyont. Azt pedig felejtsd el, hogy előtte jól bevásárolsz a Tescóban, és beviszed hűtőtáskával a hideg sört, ugyanis ha megpróbálod, már a belépésnél úgyis kidobatják veled - írja a Pénzcentrum . Jegyeket elővételben és a helyszínen is lehetett vásárolni, rengeteg kategória és ár közül lehet válogatni. A legolcsóbban 11 ezer forintért lehetett bejutni a Hungaroringre, a Super Gold Weekend jegy 450 euróba, vagyis több mint 137 ezer forintba került. A VIP Tribüne Hétvége jegy a 495 eurós ára ellenére mind elkelt.Ha pedig valaki nem szeretne étlen-szomjan kint bóklászni a forróságban, akkor kénytelen a helyszínen vásárolni vizet, sört, vagy épp valami ennivalót. Az ásványvízért 3 eurót, vagyis közel 900 forintot kérnek. Ha valaki a nagy melegben kedvet kapna meginni egy jó hideg sört, akkor is nagyjából 3 eurót kell fizetnie, és a bort is ilyen áron adják. Sült krumplit már kaphatunk 800 forintért, a kenyérlángosért 1100, a pizza szeletért 1200 forintért kérnek.A kinti büfék árai sem kedvezőbbek. Egy hotdogért ugyanis kint is 10 eurót, vagyis háromezer forintot kérnek, és a sültkrumpli sem olcsóbb, mintha bent vásárolnánk meg.A Hungaroring honlapján részletesen leírják, hogyan lehet busszal, hévvel vagy autóval eljutni a mogyoródi pályára. Még arra is van lehetőség, hogy valaki helikopterrel érkezzen. Kínálnak ugyanis helikoptertranszfert Budapest vagy Ferihegy és a Hungaroring versenypálya között, kívánságra oda-vissza.A Budapest Prestige Heliportról a Hungaroringre 41500 forinttól kínálnak utat fejenként, Ferihegyről pedig kétszer ennyi, az ár 87 000 forinttól indul fejenként. És ez még csak egy irány. Vagyis oda-vissza minimum 83 ezer forintba kerül fejenként az út.