Pokolgépes robbantás Kijev belvárosában

Az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint egy Toyota Camry márkájú georgiai rendszámú gépkocsi robbant fel. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a detonáció meglehetősen nagy erejű volt.Artem Sevcsenko a belügyminisztérium sajtóosztályának vezetője közölte, hogy az előzetes vizsgálatok szerint pokolgép robbant az autóban. Közölte, hogy a rendőrség szándékos emberölés miatt indított nyomozást.Zorjan Skirjak belügyi tanácsadó a 112 Ukrajina hírtévé adásában megerősítette, egy férfi életét vesztette, egy nő pedig megsérült a robbanásban."Amennyire tudom, a gyermek jól van" - tette hozzá. Közölte, hogy a hatóságok még dolgoznak az áldozatok személyazonosságának megállapításán.Ezt később Sevcsenko is megerősítette. Hozzátette, hogy a nő súlyos, életveszélyes állapotban van.Sajtóértesülések szerint a robbanásban meghalt férfi csecsen nemzetiségű, aki állítólag harcolt önkéntesként a Donyec-medencei fegyveres konfliktusban ukrán oldalon.Az Eszpreszo ukrán televízió saját forrásra hivatkozva közölte, hogy a férfi neve Tyimur Mahauri (Ali Dubajev), de ismert volt Ruszlan Papaszkeri néven is.2012 őszén Törökországban letartóztatták azzal váddal, hogy megölte Muszi Atajevet, a Kaukázusi Emirátus elnevezésű, oroszellenes iszlamista militáns szervezet képviselőjét.A belügyminisztérium sajtóosztályának vezetője ebből annyit erősített meg, hogy az elhunyt férfit valóban Tyimur Mahaurinak hívják - szavai szerint - georgiai állampolgár volt és "csecsen bűnözői körökkel" állt kapcsolatban. Hozzátette, hogy a férfi nem volt politikus.Sevcsenko elárulta továbbá, hogy a férfit a múlt télen Ukrajnában is őrizetbe vették és vádat emeltek ellene jogtalan fegyvertartásért. Mahauri elismerte bűnösségét és együttműködött a hatóságokkal, felfüggesztett szabadságvesztést kapott, öt évet három évre felfüggesztve.Sevcsenko megerősítette, hogy a férfitól a télen elkoboztak egy igazolványt, amely szerint állítólag a Manszur sejkről elnevezett önkéntes alakulat tagja volt.A sajtótitkár szerint ez nyilvánvalóan nem hivatalos alakulat.Sevcsenko közölte, hogy a felrobbant autóban utazó másik két személy - a megsérült nő és a gyermek - személyazonosságát még nem állapították meg.Nem zárta ki, hogy rokoni kapcsolatban álltak Mahaurival.