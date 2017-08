Pokoli hőségben szenvednek a gyerekek a szombathelyi kórházban

Forrás: Tények / nlcafe.hu

34 fokot mértek már reggel a szombathelyi kórház gyerek intenzív osztályán - számolt be a Tények. A kórtermekben ugyan van légkondicionáló, mégsem kapcsolják be, így a legsúlyosabb, rákos beteg gyerekek is ilyen brutális melegben fekszenek.Aki hallott az esetről, mind azt mondja, hogy nagyon bosszantja, hogy ilyen körülmények között kell gyógyulniuk a gyerekeknek. A Tények úgy tudja, hogy a beteg gyerekek egyetlen pelenkában próbálják meg elviselni a meleget, ráadásul a gyerekek még védőitalt sem kapnak. Az egyik látogató szerint ez embertelen.A kórház hétfőre ígért választ arra a kérdésre, hogy miért kell ilyen melegben feküdniük a gyerekeknek, illetve ha van klíma, azt miért nem kapcsolják be.